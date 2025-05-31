В «Лужниках» стартовал день московского спорта

Для детей доступна отдельная игровая зона. На ней юные гости мероприятия могут посетить мастер-классы по гимнастике, покататься на беговелах, сыграть в пейнтбол, поучаствовать в гонках на мини-джипах или радиоуправляемых машинках, а также попробовать себя в роли оператора детского экскаватора.