Министры спорта России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России находится в Сербии с рабочим визитом. В субботу состоялась его встреча с сербским коллегой в правительственном комплексе «Палата Сербия». Дегтярев и Гайич после разговора за закрытыми дверями подписали меморандум о сотрудничестве.