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Министры спорта России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве

Министры спорта России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве.

Источник: Спорт РИА Новости

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Министры спорта России и Сербии Михаил Дегтярев и Зоран Гайич подписали в субботу меморандум о сотрудничестве в области спорта между двумя государствами, передает корреспондент РИА Новости.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России находится в Сербии с рабочим визитом. В субботу состоялась его встреча с сербским коллегой в правительственном комплексе «Палата Сербия». Дегтярев и Гайич после разговора за закрытыми дверями подписали меморандум о сотрудничестве.

Министр спорта Сербии заявил, что документ был подписан после десяти лет согласования, чтобы в нем были конкретные элементы сотрудничества.

В программе визита также возложение венков к мемориалу «Освободителям Белграда», посещение российским министром встречи женских сборных России и Сербии по волейболу в рамках кубка Первого канала и встреча с руководством Олимпийского комитета Сербии.