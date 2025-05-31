Министры спорта России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве.

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Министры спорта России и Сербии Михаил Дегтярев и Зоран Гайич подписали в субботу меморандум о сотрудничестве в области спорта между двумя государствами, передает корреспондент РИА Новости.
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России находится в Сербии с рабочим визитом. В субботу состоялась его встреча с сербским коллегой в правительственном комплексе «Палата Сербия». Дегтярев и Гайич после разговора за закрытыми дверями подписали меморандум о сотрудничестве.
Министр спорта Сербии заявил, что документ был подписан после десяти лет согласования, чтобы в нем были конкретные элементы сотрудничества.
В программе визита также возложение венков к мемориалу «Освободителям Белграда», посещение российским министром встречи женских сборных России и Сербии по волейболу в рамках кубка Первого канала и встреча с руководством Олимпийского комитета Сербии.