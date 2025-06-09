«Грубое нарушение международного права». Могут ли американцы вернуть флаг сборным России?

Один из популярных футбольных инсайдеров Дэвид Пастор распространил информацию, что американские политики активно продвигают тему по снятию спортивных санкций с России. Такие слухи в последние пару лет возникают регулярно. Однако сейчас предположения падают на благодатную почву. С одной стороны, спортивное сообщество ждет стратегических решений от нового президента МОК Кирсти Ковентри — у нас в стране считают, что «новая метла» должна положить конец политизации спорта. С другой — тактика «отмены России» в экономике и особенно в культурной сфере выдыхается даже в странах западного лагеря, и ее продолжение все чаще натыкается на критику. В общем, предпосылки для отмены или ослабления антироссийских спортивных санкций вроде бы есть. Другой вопрос — когда именно и кем будет запущен этот процесс.
Эхо встречи Трампа с Инфантино
Для начала надо уточнить, что блогер Дэвид Пастор, мягко говоря, не самый авторитетный источник по теме спортивной политики. Этот человек во основном публикует в соцсетях слухи о футбольной команде «Челси» и, возможно, общается с людьми из окружения российского олигарха Романа Абрамовича, бывшего владельца лондонского клуба. Тема возможного возвращения сборной России к официальным международным турнирам циркулирует в футбольных кругах с начала мая этого года, когда президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино неожиданно для себя выяснил, что в мировом спорте на Россию наложен бан, и канал налаживания отношений с нашей страной через футбольный ЧМ-2026 и Олимпиаду-2028 зачем-то перекрыт.
«США в шоке: хотят вернуть Россию в мировой спорт! — поделился инсайдом Дэвид Пастор в соцсетях. — Они настаивают на полном возвращении России, включая чемпионат мира в США, с флагом и гимном. Президент называет прошлые санкции “грубым нарушением международного права”.
Разумеется, рассуждать о возможном wild card для российской сборной на футбольный ЧМ-2026, который, помимо Соединенных Штатов, также пройдет в Мексике и Канаде, могут только очень наивные люди. Отборочный цикл на этот турнир подходит к концу, Россия к нему не допущена, и пытаться переиграть правила квалификации на ходу, пусть и ради больших политических целей, — это спровоцировать грандиозный скандал. ФИФА на это никогда не пойдет, даже если об этом будет просить лично Трамп. Тем более что американский президент, как мы видим, не отличается последовательностью. Сегодня он за укрепление контактов с нашей страной по всем направлениям, а завтра — совсем не факт. А противники ослабления давления на Россию из других западных стран по-прежнему очень влиятельны.
«Грубое нарушение международного права» — тоже неочевидный тезис. Как мы помним, почти все наши попытки оспорить спортивные санкции в судах провалились. Даже когда ограничения признавались незаконными, сторонники «отмены России» умудрялись извернуться и не ликвидировать бан в полном объеме. Вокруг Олимпийской хартии и других документов устроена такая казуистика, что новые споры в юридической плоскости просто не имеют смысла. Всем очевидно: как руководители олимпийского движения решат, так и будет, вне зависимости от законности их действий. С весны 2023 года ограничения против России называются «борьбой за права атлетов и целостность спорта». А если стратегия изменится, этому наверняка придумают новое красивое определение.
Брожение умов
Среди политологов есть две противоположные точки зрения относительно судьбы антироссийских санкций в спорте. Одна из них заключается в том, что эти рестрикции снимут в последнюю очередь. Да, интересы тысяч спортсменов и миллионов болельщиков действительно ущемлены, но для нашего государства снять финансовые, торговые и логистические барьеры сейчас намного важнее. С этой точки зрения тратить силы, время и деньги на битву с дезорганизованными спортивными функционерами, многие из которых по факту почти никому не подчиняются и чувствуют себя всемогущими, не совсем рационально. Если снятие санкций с России в целом станет трендом, то в спорте со временем все срастется само собой. Надо только потерпеть и по максимуму использовать возможности, которые сейчас дает нейтральный статус.
Другая версия заключается в том, что снятие ограничений в спорте — наименее безболезненный из всех подобных процессов. И это то, что может быть предложено Западом в качестве «жеста доброй воли». Ведь санкции и так уже серьезно ослаблены. Наши атлеты допущены без флага почти во всех летних федерациях и в двух зимних. Сборные России уже проводят товарищеские матчи не только с белорусами и записными аутсайдерами, но и с серьезными оппонентами. По-хорошему остается только отменить ограничения на командные виды спорта и дурацкие проверки на «нейтральность», которые действительно являются нарушением всех возможных прав и свобод. В большом спорте всегда любили практический подход. И если политическое давление ослабнет, высока вероятность полноценного возвращения России на большие старты.
Значит ли все это, что американцы вот-вот вернут наш сборным флаг и заткнут оппонентов России? Теоретически сделать это легко — достаточно внести в «черный список» Минфина США все спортивные структуры, практикующие политические ограничения. Уверен, что все санкции после этого отменят в течение одной недели. Увы, все не так просто, и даже внутри Штатов нет единой точки зрения на важную для нас тему. В заокеанских лигах ограничений нет, в том числе на флаг, а остальное подавляющему большинству американцев просто не интересно. Кроме того, у Белого дома нет действенных рычагов влияния даже на своих спортивных деятелей, не говоря уже о международных. Это показывает и не слишком успешная борьба с трансгендерами в женском спорте, и неуклюжие попытки скрутить в бараний рог Всемирное антидопинговое агентство.
Так что слухи об отмене антироссийских ограничений в спорте пока хороши только в имиджевом плане. Западное лобби в олимпийском руководстве постепенно убеждается: «отмена России» — это не борьба добра со злом, а спорное политическое решение. И что даже среди «прогрессивных людей» на этот счет есть разные точки зрения, не имеющие отношения к «российской пропаганде». Со временем это брожение умов, скорее всего, выльется в позитивные шаги в отношении нашей страны. Ведь неспортивные ограничения — это головная боль для всех. Однако ждать, что занавес вот-вот рухнет, что мы поедем со своим флагом уже на Олимпиаду-2026, а ее организаторы будут встречать нас «хлебом-солью», — крайне наивно. Процесс возвращения будет долгим и нервным. И пока мы находится только в самом начале пути.
Олег Шамонаев