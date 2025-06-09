«Грубое нарушение международного права». Могут ли американцы вернуть флаг сборным России?

Значит ли все это, что американцы вот-вот вернут наш сборным флаг и заткнут оппонентов России? Теоретически сделать это легко — достаточно внести в «черный список» Минфина США все спортивные структуры, практикующие политические ограничения. Уверен, что все санкции после этого отменят в течение одной недели. Увы, все не так просто, и даже внутри Штатов нет единой точки зрения на важную для нас тему. В заокеанских лигах ограничений нет, в том числе на флаг, а остальное подавляющему большинству американцев просто не интересно. Кроме того, у Белого дома нет действенных рычагов влияния даже на своих спортивных деятелей, не говоря уже о международных. Это показывает и не слишком успешная борьба с трансгендерами в женском спорте, и неуклюжие попытки скрутить в бараний рог Всемирное антидопинговое агентство.