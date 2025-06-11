МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян в нейтральном статусе

«Благодарю все те международные федерации, которые позволили нейтральным спортсменам с российским и белорусским паспортами вновь участвовать в соревнованиях. Наша позиция в МОК ясна и неизменна с начала военных действий — атлетов нельзя наказывать за действия их правительств. Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран. Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансах», -сказал Макконнелл на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне (Швейцария).