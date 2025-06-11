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МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян в нейтральном статусе

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл обратился к организациям по поводу работать над допуском российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарю все те международные федерации, которые позволили нейтральным спортсменам с российским и белорусским паспортами вновь участвовать в соревнованиях. Наша позиция в МОК ясна и неизменна с начала военных действий — атлетов нельзя наказывать за действия их правительств. Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран. Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансах», -сказал Макконнелл на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне (Швейцария).

В марте 2022 года МОК призвал отстранить российских спортсменов от международных турниров из-за ситуации на Украине. В 2023 году МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям как нейтральных атлетов. При этом многие международные федерации до сих пор не сняли введенные санкции.