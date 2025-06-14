Дегтярев провел неформальные переговоры о восстановлении прав ОКР

«Проходят встречи и знакомства со всеми, кто к этому открыт. Мы используем любые возможности для спортивной дипломатии, и здесь венгерская сторона демонстрирует очень качественную подготовку как к пребыванию нашей делегации, так и организации встреч. Разговор один — нам нужно восстановление ОКР в правах. Для этого мы ждем инаугурацию (президента МОК) Кирсти Ковентри и заседание исполкома организации. Далее, когда ОКР будет признан, мы получим возможность официально вести переговоры и отстаивать позицию по допуску наших спортсменов. Сегодня мы даже не можем вести диалог официально. Фигурально выражаясь, они нас не видят в упор», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.