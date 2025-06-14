Дегтярев провел неформальные переговоры о восстановлении прав ОКР

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, где провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения вопросов допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав ОКР.
Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште с 13 по 20 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
«Проходят встречи и знакомства со всеми, кто к этому открыт. Мы используем любые возможности для спортивной дипломатии, и здесь венгерская сторона демонстрирует очень качественную подготовку как к пребыванию нашей делегации, так и организации встреч. Разговор один — нам нужно восстановление ОКР в правах. Для этого мы ждем инаугурацию (президента МОК) Кирсти Ковентри и заседание исполкома организации. Далее, когда ОКР будет признан, мы получим возможность официально вести переговоры и отстаивать позицию по допуску наших спортсменов. Сегодня мы даже не можем вести диалог официально. Фигурально выражаясь, они нас не видят в упор», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
По словам министра, ему удалось встретиться более чем с десятком президентов международных спортивных федераций и несколькими членами МОК. Также Дегтярев высоко оценил организацию турнира и поблагодарил Международную федерацию дзюдо (IJF) и ее президента Мариуса Визера за конструктивную позицию, подчеркнув, что спорт должен оставаться вне политики.
МОК вскоре после начала СВО рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях и не допускать их к турнирам в командных видах спорта. Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК «не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности». ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации» в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.