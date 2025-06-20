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Министр спорта РФ: Сербия не допускает дискриминации, их позиция заслуживает уважения

ММинистр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв назвал страны, не допускающие дискриминацию в спорте.

Источник: Чемпионат.com

«Сербия провела волейбольные матчи с Россией на высочайшем уровне. Их позиция заслуживает уважения. Мы слышим их, они не допускают дискриминации в спорте. Венгрию и Казахстан тоже благодарю. Про Беларусь я уже не говорю, это союзное государство.

Эмоции из наших отношений с МОК мы стараемся убрать. Есть юридическое поле, там мы и будем двигаться. Если вечером нас любят, а с утра всё меняется, значит будем голосовать вечером», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.