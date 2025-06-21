Чернышенко: спортсменов из России допустили к турнирам по 31 виду спорта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта, ведется большая работа, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.
«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется», —сказал он.
Зампред правительства добавил, что глава Минспорта Михаил Дегтярев ведет большую работу в этом направлении.
«Сейчас очень важный будет момент вступления в должность президента вновь избранного Международного олимпийского комитета (Кирсти Ковентри — ред.), от воли которой будет зависеть в общем-то и поведение международных федераций, которые принимают решение о допуске либо недопуске наших спортсменов», — заключил Чернышенко.
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