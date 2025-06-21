Чернышенко: спортсменов из России допустили к турнирам по 31 виду спорта

«Сейчас очень важный будет момент вступления в должность президента вновь избранного Международного олимпийского комитета (Кирсти Ковентри — ред.), от воли которой будет зависеть в общем-то и поведение международных федераций, которые принимают решение о допуске либо недопуске наших спортсменов», — заключил Чернышенко.