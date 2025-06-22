Чернышенко назвал любые соревнования без россиян неполноценными

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Без российских спортсменов любое международное соревнование можно считать неполноценным, важно, чтобы Россия участвовала в подобных состязаниях, но только если ей не выставляют «заградительные условия», заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.
«Без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным. И, конечно, важно, чтобы спортсмены принимали участие (в соревнованиях — ред.), если только речь не идет о том, что некоторые недружественные федерации выставляют заградительные условия в виде, скажем, подписания каких-то неправильных вещей, чуть ли не отказа от Родины», — сказал зампред правительства.
Он добавил, что во всех остальных случаях необходимо пытаться принимать участие в соревнованиях, чтобы к моменту, когда все санкции будут сняты, российские спортсмены продолжали быть интегрированы в международную спортивную повестку.
Петербургский международный экономический форум проходил