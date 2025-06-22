Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко назвал любые соревнования без россиян неполноценными

Чернышенко: соревнования без российских спортсменов можно считать неполноценными.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Без российских спортсменов любое международное соревнование можно считать неполноценным, важно, чтобы Россия участвовала в подобных состязаниях, но только если ей не выставляют «заградительные условия», заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.

«Без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным. И, конечно, важно, чтобы спортсмены принимали участие (в соревнованиях — ред.), если только речь не идет о том, что некоторые недружественные федерации выставляют заградительные условия в виде, скажем, подписания каких-то неправильных вещей, чуть ли не отказа от Родины», — сказал зампред правительства.

Он добавил, что во всех остальных случаях необходимо пытаться принимать участие в соревнованиях, чтобы к моменту, когда все санкции будут сняты, российские спортсмены продолжали быть интегрированы в международную спортивную повестку.

Петербургский международный экономический форум проходил 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступало информационным партнером форума.