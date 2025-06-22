Чернышенко назвал любые соревнования без россиян неполноценными

«Без участия российских спортсменов любое международное соревнование будет неполноценным. И, конечно, важно, чтобы спортсмены принимали участие (в соревнованиях — ред.), если только речь не идет о том, что некоторые недружественные федерации выставляют заградительные условия в виде, скажем, подписания каких-то неправильных вещей, чуть ли не отказа от Родины», — сказал зампред правительства.