У РУСАДА в 2023 году «пропали» 37 проб. Но этому, кажется, есть объяснение

Второе расхождение не так принципиально, меньше — не больше, в конце концов, могли и недосчитаться, когда готовили отчет для Совета Европы. А вот с внутренним отчетом ситуация сложнее — он, как заявляется в самом документе, готовился по той же системе АДАМС, которая используется и ВАДА. И получается, что РУСАДА видело там больше своих проб, чем Всемирное агентство. Причина, возможно, кроется в том, что некоторые пробы, которые РУСАДА считает «своими», собирались не в России, а за ее пределами, силами антидопинговых агентств других стран, но по заказу РУСАДА. ВАДА же по какой-то причине сочло эти пробы не относящимися к России.