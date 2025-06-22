У РУСАДА в 2023 году «пропали» 37 проб. Но этому, кажется, есть объяснение

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало статистику за 2023 год, наконец подсчитав все цифры. Это является стандартной практикой, так как сбор показателей занимает приличное количество времени, а их обработка и систематизация — еще больше. Правда, показатели за 2024-й обещают к концу 2025-го, и это существенное ускорение.
Цифры не сходятся
Как следует из статистики, за 2023-й РУСАДА в общей сложности собрало 11744 пробы, это на 156 проб больше, чем годом ранее. Но если в 2022 году эти показатели обеспечили нашему агентству третье место в мире, то в 2023-м — только четвертое. Вперед шагнули французы, готовившиеся к своей Олимпиаде и увеличившие объем тестирования, в том числе собственных атлетов.
Есть, правда, расхождения. Помимо статистики РУСАДА, которая собирается ВАДА, имеются два других среза:
1. Годовой отчет самого РУСАДА, там указана 11781 проба, то есть на 37 проб больше, чем дошло до ВАДА. Это расхождение возникает в основном за счет проб мочи — там оно составляет 28 проб. Также до ВАДА не дошли шесть соревновательных проб крови и три пробы крови на биопаспорт. Единственное, что сходится точно, — это внесоревновательные пробы крови, их в обоих источниках по 251.
2. Отчет, который Россия направила в Совет Европы, несмотря на заявления о выходе из этой организации. И вот тут расхождение больше, но в другую сторону — заявлено меньше проб, чем в итоге дошло до ВАДА, всего 11091, то есть разница составляет 653 пробы. Кстати, ровно та же цифра указана в аудиторском отчете по РУСАДА.
Второе расхождение не так принципиально, меньше — не больше, в конце концов, могли и недосчитаться, когда готовили отчет для Совета Европы. А вот с внутренним отчетом ситуация сложнее — он, как заявляется в самом документе, готовился по той же системе АДАМС, которая используется и ВАДА. И получается, что РУСАДА видело там больше своих проб, чем Всемирное агентство. Причина, возможно, кроется в том, что некоторые пробы, которые РУСАДА считает «своими», собирались не в России, а за ее пределами, силами антидопинговых агентств других стран, но по заказу РУСАДА. ВАДА же по какой-то причине сочло эти пробы не относящимися к России.
Любое другое объяснение, любая теория «сокрытия» проб — несостоятельны, так как вся система полностью прозрачна, во всяком случае для ВАДА. Скрыть что-то невозможно, цепочка действий по каждой пробе отслеживается от номера емкости для анализа до результата, который сообщает лаборатория.
Спортсменов международного уровня в России нет?
Именно такой вывод можно сделать, если посмотреть на другую часть отчета для Совета Европы за 2023 год. Заполнявший его сотрудник оставил это поле пустым, как, кстати, и количество спортсменов национального уровня. В 2021 году, например, указали 4312 атлетов международного уровня, а спустя два года… конечно, они не пропали, просто их поленились указать. Более того, число спортсменов, представлявших Россию на Олимпиаде в Токио, указали неправильно — 333. На самом деле их было 336. Количество участников Игр в Пекине указали как 213, а их было 212. Откуда взялись расхождения — непонятно.
Про деньги
На антидопинг в России в 2023-м потратили 8 600 000 евро, это заметно меньше, чем во Франции (12 600 000 евро), которая обошла Россию всего на 43 пробы. Притом что у французов есть своя лаборатория и доставка проб им обходится намного дешевле, их в принципе можно назвать транжирами — Германия при аналогичном бюджете (12 640 116 евро) собрала в 2023 году 16513 проб, это на 4726 больше, чем у французов. Но все это меркнет по сравнению с тем, что антидопинговое агентство США, при бюджете порядка 15 миллионов долларов, собрало всего 8011 проб.
Глава USADA Тревис Тэйгарт объясняет такие низкие цифры тем, что агентство использует «умное» тестирование, не стремясь собрать как можно больше проб. Однако данные показатели уже вызвали недовольство ВАДА. Это было высказано в ходе конфликта между ВАДА и USADA, который длится уже более года и связан со скандалом в отношении массовых положительных проб китайских пловцов, у которых перед Олимпиадой в Токио нашли триметазидин и не дисквалифицировали, даже не отстранили на время расследования.
Биатлон под наблюдением. Но не везде
В 2023-м РУСАДА по числу проб крови на биопаспорт в биатлоне уступило только IBU, который проверяет вообще всех спортсменов элиты. В России биатлонистов на биопаспорт по запросу национального антидопингового агентства тестировали столько же, сколько в Норвегии, Швеции, Австрии и Канаде, вместе взятых, — 157 раз.
При этом сам IBU за год собрал всего 837 проб мочи и крови, это в три с лишним раза меньше, чем федерация лыжных видов спорта. Из этого числа большая часть проверялась на ЭПО и его аналоги. А вот, например, проверку эндокринного профиля выполнили в отношении только двух проб.
О чем говорят цифры?
РУСАДА работает, с точки зрения статистики, на уровне ведущих европейских антидопинговых агентств. Больше только у Китая, но там совершенно другие масштабы и, скорее всего, бюджет. Каких-либо провалов нет, более того, одна проба из расчета общего бюджета агентства обходится России дешевле, чем большинству европейских стран, и связано это, скорее всего, с уровнем оплаты труда и прочими расходами, на которых РУСАДА может сэкономить.
Любые разговоры о том, что агентство чему-то не соответствует, таким образом, если и актуальны, то исключительно в юридической плоскости. С точки зрения отдельных положений законодательства РФ и их конфликта с Кодексом ВАДА. Но по факту работы — все в порядке.