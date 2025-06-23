«Лицемерие»: Монсон уверен, что россиян не вернут на турниры из-за США

«Этот ответ будет жестким, но правдивым. МОК фактически находится под полной юрисдикцией Соединенных Штатов. Это означает, что он в значительной степени финансируется США и находится под их контролем. Как можно представить себе соревнования по борьбе без участия российских спортсменов? Некоторым атлетам из России все же разрешили выступить, но под нейтральным флагом, без гимна, без национальной символики, фактически — не представляя свою страну. Это фарс и лицемерие», — сказал Монсон.