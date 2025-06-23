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«Лицемерие»: Монсон уверен, что россиян не вернут на турниры из-за США

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал РИА Новости, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри не будет вводить санкции против американских спортсменов из-за действий властей США в Иране и снимать санкции с российских спортсменов, потому что она действует в интересах Штатов.

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Ковентри официально приступила к исполнению обязанностей президента МОК. Она была избрана главой организации 20 марта. Представительница Зимбабве стала десятым президентом и первой женщиной во главе МОК.

«Этот ответ будет жестким, но правдивым. МОК фактически находится под полной юрисдикцией Соединенных Штатов. Это означает, что он в значительной степени финансируется США и находится под их контролем. Как можно представить себе соревнования по борьбе без участия российских спортсменов? Некоторым атлетам из России все же разрешили выступить, но под нейтральным флагом, без гимна, без национальной символики, фактически — не представляя свою страну. Это фарс и лицемерие», — сказал Монсон.

«Америка вторгалась в Ирак, Афганистан, а теперь поддерживает Израиль в его действиях, включая, по мнению многих, неспровоцированное вторжение в Иран. Кто-то собирается вводить за это санкции против США или Израиля? Кристи Ковентри, представитель МОК, выдвинет запрет на участие американских или израильских спортсменов в Олимпиаде? Конечно, нет. Ни малейшего шанса», — отметил спикер.

По его словам, Международный олимпийский комитет будет следовать за США до тех пор, пока американское правительство не изменит свою политику в отношении России. «Только после этого можно будет ожидать перемен и в отношении МОК к российским спортсменам. Ранее была надежда, что президент Трамп начнет процесс мирного урегулирования, что, возможно, завершит конфликт на Украине. Но нынешние события — эскалация насилия, гибель палестинцев, обострение ситуации с Ираном — откладывают любые позитивные сдвиги», — добавил Монсон.