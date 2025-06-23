Бах ушел, изуродовав лицо олимпийского движения. В чем не прав экс-президент МОК?

Классическая политика — это, как известно, отстаивание интересов отдельных социальных или этнических групп, даже когда это делается под флагом заботы об общем благе. Отличие гражданских активистов в том, что они продвигают не государственные концепции, а более широкие идеи, зафиксированные, например, во Всеобщей декларации прав человека. И все вроде хорошо, если бы со временем у сторонников планетарной гармонии не возникало желания осчастливить людей против их воли. И если бы они в конце концов не приходили к выводу, что «добро должно быть с кулаками». Это, увы, в конечном итоге и произошло с олимпийским движением, во главе которого стоял Томас Бах.