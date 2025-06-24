Сергей Ковальчук: Позиция Украины надоела международному сообществу

— Я скажу свое мнение: вся эта позиция Украины, наверное, надоела уже всему международному сообществу. Потому что сегодня в мире не только на Украине — во многих точках планеты достаточно вооруженных конфликтов. И что дальше? Мы это обсуждали с коллегами из других министерств спорта на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). И правильно сказал министр спорта Российской Федерации Михаил Владимирович Дегтярев: раз Пакистан выясняет отношения с Индией, Израиль выясняет отношения с Ираном, давайте всех спортсменов этих стран также отстраним от участия во всех международных стартах. А ведь еще кто-то поставляет оружие в зону боевых действий — надо и отстранение спортсменов этих государств рассматривать. Так ведь?