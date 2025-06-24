Сергей Ковальчук: Позиция Украины надоела международному сообществу

После февраля 2022 года спортивные санкции коснулись не только российских представителей, но и белорусских. Их спортсмены и команды, за редкими исключениями, также либо не допущены до международных соревнований, либо выступают в них в нейтральном статусе. Правда, недавно произошел существенный сдвиг — на чемпионат мира по дзюдо в Будапеште белорусов допустили под своим флагом. Это вызвало протест со стороны сборной Украины, которая снялась с первенства.
В интервью «Известиям» министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук выразил надежду, что вслед за этим событием начнется снятие санкций и в других видах спорта, пожелал, чтобы это коснулось и россиян, а также выразил негативное отношение к двойным стандартам в ситуации с Россией, Белоруссией и Израилем.
«Мы видим, что пошла очень хорошая тенденция, и я надеюсь, она будет продолжаться»
— За счет чего удалось добиться допуска белорусских дзюдоистов до чемпионата мира под своим флагом?
— Это работа, которую на протяжении последних нескольких лет проводит в первую очередь наш национальный Олимпийский комитет совместно с Международной федерацией дзюдо. И по многим видам спорта можно наблюдать определенную положительную тенденцию — в плавании, синхронном плавании, фехтовании нас допускают в том числе в командных соревнованиях и эстафетах, чего еще недавно не было. Думаю, улучшения в этом направлении еще будут.
— Но дзюдоисты все-таки первые, кому удалось выступить под своим флагом.
— Да, но шаги всё равно есть в определенных видах спорта, не только дзюдо, хотя мы и рады, что дзюдоистам наконец дали возможность выступить именно под своим флагом. Мы видим, что пошла очень хорошая тенденция. Я надеюсь, она будет продолжаться.
— Многие узнали про допуск белорусских дзюдоистов под своим флагом после того, как на это отреагировала сборная Украины, снявшаяся с чемпионата мира. На ваш взгляд, такое ее поведение отпугнет другие международные федерации допускать наших и ваших спортсменов под своим флагом? Или никто не обратит на этот демарш внимания?
— Я скажу свое мнение: вся эта позиция Украины, наверное, надоела уже всему международному сообществу. Потому что сегодня в мире не только на Украине — во многих точках планеты достаточно вооруженных конфликтов. И что дальше? Мы это обсуждали с коллегами из других министерств спорта на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). И правильно сказал министр спорта Российской Федерации Михаил Владимирович Дегтярев: раз Пакистан выясняет отношения с Индией, Израиль выясняет отношения с Ираном, давайте всех спортсменов этих стран также отстраним от участия во всех международных стартах. А ведь еще кто-то поставляет оружие в зону боевых действий — надо и отстранение спортсменов этих государств рассматривать. Так ведь?
— Получается, если не участвующую в СВО на Украине Белоруссию отстранили, то надо банить всех, кто даже косвенно связан с тем или иным конфликтом.
— Абсолютно верно. Тогда надо разбираться еще с десятками стран и их командами. Пожалуйста, давайте всех отстраним. И кто от этого выиграет? Спорт от этого выиграет? Мир от этого выиграет? Нет. Спорт, наоборот, должен быть площадкой для объединения.
«Мы считаем отстранение ваших спортсменов таким же несправедливым, как и наших»
— Вслед за дзюдоистами во скольких еще видах спорта в ближайшее время могут вернуть право выступать со своим флагом и гимном?
— Я сейчас не рассуждаю в том плане сколько. Мы стараемся пошагово решать проблему. Но думаю, дзюдоисты не единственные, кто в ближайшее время получит возможность выступать под своей национальной символикой. В единоборствах, спортивной борьбе точно так же могут быть подвижки. В этих видах спорта очень сильные люди — как среди спортсменов, так и среди руководителей. Зная немножко ситуацию изнутри, я допускаю, что в обозримом будущем мы будем идти по тому же пути.
— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключает, что УЕФА может разрешить российским командам участвовать в своих соревнованиях в том формате, в котором разрешает с 2021 года белорусским, — домашние матчи на нейтральных полях. С чем в этом случае в первую очередь столкнутся наши клубы и сборные?
— В первую очередь будут проблемы финансового плана. Потому что сегодня мы все работаем на корзину тех стран, которые принимают домашние матчи белорусских футбольных команд. Для клубов, выступающих в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, для наших мужских и женских команд всех возрастов и дисциплин, выступающих в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы, важно организовать все условия — перелеты, проживание и места для тренировок — в тех странах, где они играют, будь то Сербия или Венгрия. Всё это стоит денег. Ну и в любом случае непросто всегда играть не в родных стенах и без своих зрителей.
— На ваш взгляд, в отношении российских спортсменов в ближайшее время пойдут те же подвижки, что начались в отношении белорусских?
— Мы очень надеемся на это. Поддерживаем наших коллег из России, постоянно контактируем по линии министерств спорта, национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций. Обмениваемся консультациями и российскую повестку поддерживаем на уровне международных спортивных организаций. Мы считаем отстранение ваших спортсменов таким же несправедливым, как и наших. Поэтому верим и надеемся, что те подвижки, которые есть в отношении белорусского спорта, скоро будут и в отношении российского.
Алексей Фомин