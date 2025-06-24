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Бах вспомнил россиян, говоря о своих достижениях на посту президента МОК

Бах назвал участие россиян в ОИ одним из главных своих достижений во главе МОК.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что гордится участием в последней Олимпиаде спортсменов из всех 206 олимпийских комитетов, включая россиян, несмотря на происходящие в мире военные конфликты.

В швейцарской Лозанне в понедельник прошла торжественная церемония, на которой девятый глава организации Бах, занимавший эту должность с 2013 года, передал полномочия представительнице Зимбабве Кирсти Ковентри.

«На Олимпийских играх в Париже спортсмены всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды беженцев МОК соревновались друг с другом. В то же время они мирно жили вместе в Олимпийской деревне. Несмотря на то, что многие из их стран находились в состоянии конфликта, спортсмены уважали друг друга. Спортсмены создали культуру мира, приняли свою роль послов мира. В Париже они собрались вместе, чтобы выступить с трогательным призывом к миру. В этом призыве приняли участие спортсмены из НОК Украины, России, Израиля, Палестины, Йемена и многих других стран, чьи страны в настоящее время разделены войной или конфликтом», — приводит ответ Баха на вопрос о своих достижениях на посту главы МОК сайт организации.

Олимпиада-2024 проходила в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил к турниру 15 россиян, отказав в праве на участие многим чемпионам и призерам Игр, прошедшим квалификационный отбор. Решением МОК атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, их награды не отображались в медальной таблице соревнований.