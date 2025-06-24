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Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда

Президент РФ Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон был разработан по поручению Путина и направлен на развитие физической культуры и спорта в стране до 2036 года. Он предусматривает создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, строительство и модернизацию спортивных объектов, поддержку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.

Прежде финансирование спорта осуществлялось, помимо прочего, за счет отчислений от азартных игр, однако распределение средств не всегда учитывало популярность видов спорта и достижения спортсменов, что приводило к неравномерному финансированию. Создание данного фонда позволит перераспределять эти средства более эффективно, исходя из объективных критериев. Финансирование фонда предусматривается за счёт целевых отчислений от букмекеров, добровольных взносов, пожертвований и других законных источников.

Нормой предусматривается, что управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения. Фонд будет находиться в Москве. Он создается без ограничения срока его деятельности и не может быть признан банкротом.