МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был разработан по поручению Путина и направлен на развитие физической культуры и спорта в стране до 2036 года. Он предусматривает создание условий для занятий детско-юношеским и массовым спортом, строительство и модернизацию спортивных объектов, поддержку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.
Прежде финансирование спорта осуществлялось, помимо прочего, за счет отчислений от азартных игр, однако распределение средств не всегда учитывало популярность видов спорта и достижения спортсменов, что приводило к неравномерному финансированию. Создание данного фонда позволит перераспределять эти средства более эффективно, исходя из объективных критериев. Финансирование фонда предусматривается за счёт целевых отчислений от букмекеров, добровольных взносов, пожертвований и других законных источников.
Нормой предусматривается, что управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения. Фонд будет находиться в Москве. Он создается без ограничения срока его деятельности и не может быть признан банкротом.