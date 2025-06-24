Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда

Нормой предусматривается, что управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения. Фонд будет находиться в Москве. Он создается без ограничения срока его деятельности и не может быть признан банкротом.