Гришина назначили на пост главы Центра спортивной подготовки сборных России

«В период учебы и практики в Минспорте летом прошлого года он проявил себя как целеустремленный и деловой человек с хорошими задатками руководителя. В результате в 2024 году он получил назначение на должность замдиректора ФЦПСР по развитию инновационных видов спорта. За минувший год он заметно усилил свои компетенции, зарекомендовал себя как грамотный управленец и проявил стремление расти по карьерной лестнице», — заявил Дегтярев.