Гришина назначили на пост главы Центра спортивной подготовки сборных России

Ранее Гришин занимал пост заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва. В среду Дмитрий Селиванов был назначен временно исполняющим обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), ранее эту должность занимал Георгий Брюсов.
«В период учебы и практики в Минспорте летом прошлого года он проявил себя как целеустремленный и деловой человек с хорошими задатками руководителя. В результате в 2024 году он получил назначение на должность замдиректора ФЦПСР по развитию инновационных видов спорта. За минувший год он заметно усилил свои компетенции, зарекомендовал себя как грамотный управленец и проявил стремление расти по карьерной лестнице», — заявил Дегтярев.
Гришин приступит к работе в новой должности в четверг. В его задачи входит обеспечение сборных команд России всем необходимым: от авиабилетов до экипировки.
«ЦСП — большая организация в экосистеме Минспорта, ее ежегодный бюджет составляет не менее 12 млрд рублей. Члены всех сборных команд России, все тренерские штабы — сотрудники ЦСП, их работодатель — российское государство в лице Минспорта. Благодарю уходящего директора ЦСП Георгия Брюсова за работу и желаю ему успеха на новом месте работы», — заявил Дегтярев.
Брюсов стал исполняющим обязанности руководителя ЦСП в декабре 2020 года. На данном посту он сменил арестованного в сентябре того же года Александра Кравцова. В 2021-м Брюсов был утвержден в должности.