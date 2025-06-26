Глава МОК сделала заявление о допуске российских спортсменов к ОИ-2026

«Мы не говорили об этом на этом исполкоме, но мы будем обсуждать это в будущем, у нас исполком в сентябре и чуть позже в декабре, этот вопрос будет в повестке», — заявила Ковентри на пресс-конференции в ответ на вопрос о крайнем сроке принятия решения по допуску россиян до Олимпиады.