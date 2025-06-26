Глава МОК сделала заявление о допуске российских спортсменов к ОИ-2026

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос участия российских атлетов в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе на следующих исполкомах, заявила президент организации Кирсти Ковентри.
Исполком МОК проходит
«Мы не говорили об этом на этом исполкоме, но мы будем обсуждать это в будущем, у нас исполком в сентябре и чуть позже в декабре, этот вопрос будет в повестке», — заявила Ковентри на пресс-конференции в ответ на вопрос о крайнем сроке принятия решения по допуску россиян до Олимпиады.