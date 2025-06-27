«Не самое оптимистичное начало». Россия — не в приоритете нового главы МОК

Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри на этой неделе официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК), сменив на этом посту Томаса Баха. На своей первой пресс-конференции после заседания исполкома организации она обозначила повестку ближайших месяцев, и для России прозвучавшие заявления стали поводом для недоумения: вопрос допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до ближайших Игр в Милане вновь отложен — теперь до осени или даже конца года. И это при том, что Олимпиада-2026 начнется уже в феврале будущего года.
Реакция в России
Павел Колобков, экс-министр спорта и олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию, сдержанно отреагировал на первое заявление Кирсти Ковентри. «Увы, не самое оптимистичное начало. Не прозвучало четких сроков по возвращению российских спортсменов. Это вызывает вопросы и обеспокоенность», — отметил он в своем Telegram-канале.
Более эмоционально выступил Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы. Он выразил уверенность, что с приходом Ковентри ждать перемен не стоит, и напомнил, что ранее она не проявляла инициативы в защиту российских и белорусских спортсменов. «В сентябре и декабре все наши спортсмены уже пролетят мимо отборочных соревнований на зимние Олимпийские игры. Я не жду ничего хорошего по отношению к нам от прихода Ковентри. Все эти иллюзии, мне кажется, нам надо развеять», — сказал он в интервью РИА «Новости».
Иное обсуждение
На пресс-конференции Ковентри прямо заявила, что вопрос участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии пока даже не выносился на обсуждение. «Исполнительный комитет не рассматривал какие-либо изменения в отношении нейтральных спортсменов, они не были включены в повестку дня. Но это произойдет, когда мы будем обсуждать это в будущем. У нас исполком в сентябре и чуть позже — в декабре. Этот вопрос будет в повестке. Думаю, что это произойдет в течение нескольких месяцев», — сказала Ковентри.
Таким образом, сроки остаются размытыми, а конкретные шаги не обозначены. Это при том, что в некоторых видах спорта отборочные старты выходят на финишную прямую, а в некоторых — уже завершились. Единственная зимняя федерация, безусловно допустившая наших спортсменов в нейтральном статусе, — ски-альпинизм (там уже есть одна олимпийская квота). В фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке мы допущены до отбора. Точно не будет наших сборных в хоккее, керлинге и санном спорте. Остальные дисциплины (лыжные виды, биатлон и бобслей) ждут внятных указаний от МОК, которых пока нет.
Зато четко и уверенно была озвучена позиция МОК по трансгендерным спортсменам. Видимо, этот вопрос Кирсти считает более неотложным для олимпийского движения, чем соблюдение прав атлетов из России и Белоруссии. Ковентри заявила, что международный комитет будет применять «научно обоснованный подход», опираясь на мнения медицинского и биологического сообществ. Она подчеркнула, что организация не намерена действовать политически, и любые решения будут приниматься только после анализа фактов и исследований. Прозрачность, равенство, инклюзивность — эти слова прозвучали в заявлении Ковентри громче всего. А вот тема снятия или ослабления санкций для атлетов из России и Белоруссии осталась в тени.
Автор: Никита Петрищев