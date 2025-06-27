«Не самое оптимистичное начало». Россия — не в приоритете нового главы МОК

Более эмоционально выступил Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы. Он выразил уверенность, что с приходом Ковентри ждать перемен не стоит, и напомнил, что ранее она не проявляла инициативы в защиту российских и белорусских спортсменов. «В сентябре и декабре все наши спортсмены уже пролетят мимо отборочных соревнований на зимние Олимпийские игры. Я не жду ничего хорошего по отношению к нам от прихода Ковентри. Все эти иллюзии, мне кажется, нам надо развеять», — сказал он в интервью РИА «Новости».