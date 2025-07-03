В Zasport объяснили причину расторжения соглашения с ОКР

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) и компания Zasport приняли решение о расторжении договора о сотрудничестве из-за текущей мировой ситуации, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
О расторжении договора о сотрудничестве по соглашению сторон было объявлено в среду.
«Учитывая текущую мировую ситуацию, давление, которое оказывается на российских спортсменов, отстранение атлетов от участия в международных стартах, возможность полноценного взаимодействия по экипировке олимпийской команды России отсутствует», — говорится в сообщении.
В Zasport отметили, что компания продолжит свое развитие как бренд спортивной одежды, сконцентрировавшись на работе со спортивными клубами, федерациями, тем самым усиливая направление по поддержке спортсменов.
Компания Zasport, которая являлась экипировщиком олимпийской команды, была техническим спонсором ОКР с 2017 года. В марте 2024-го контракт был продлен и должен был действовать до конца 2026 года.