Член МОК Тарпищев: «Есть очень большие шансы, что россияне выступят на Олимпиаде — 2026»

«Думаю, на сегодняшний день есть очень большие шансы, что мы будем участвовать в зимних Олимпийских играх, но в нейтральном статусе. Во всяком случае ведущие федерации разных видов спорта выступают за это», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Ранее в МОК отметили, что при принятии решения о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм будут учитывать внешнеполитическую обстановку. Новый президент организации Кирсти Ковентри на прошлой неделе заявила, что вопрос допуска россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе будет рассмотрен на следующих заседаниях исполкома МОК, запланированных на сентябрь и декабрь.