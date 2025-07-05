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Член МОК Тарпищев: «Есть очень большие шансы, что россияне выступят на Олимпиаде — 2026»

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев высказался о шансах российских спортсменов принять участие в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, на сегодняшний день есть очень большие шансы, что мы будем участвовать в зимних Олимпийских играх, но в нейтральном статусе. Во всяком случае ведущие федерации разных видов спорта выступают за это», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Ранее в МОК отметили, что при принятии решения о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм будут учитывать внешнеполитическую обстановку. Новый президент организации Кирсти Ковентри на прошлой неделе заявила, что вопрос допуска россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе будет рассмотрен на следующих заседаниях исполкома МОК, запланированных на сентябрь и декабрь.