Член МОК Тарпищев: «Есть очень большие шансы, что россияне выступят на Олимпиаде — 2026»

«Думаю, на сегодняшний день есть очень большие шансы, что мы будем участвовать в зимних Олимпийских играх, но в нейтральном статусе. Во всяком случае ведущие федерации разных видов спорта выступают за это», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.