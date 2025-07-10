Власти США подали иск против Калифорнии из-за атлетов-трансгендеров

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министерство юстиции США подало гражданский иск против Калифорнийского департамента образования по поводу того, что в штате позволяют трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных соревнованиях, сообщает USA Today.
Иск был подан в федеральный суд в Лос-Анджелесе 9 июля. В жалобе отмечается, что нынешняя политика в Калифорнии «подрывает права девочек на равные спортивные возможности», заставляя их «соревноваться с мальчиками». Представитель губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявил о намерении придерживаться закона штата 2013 года, гарантировавшего трансгендерам возможность участвовать в школьных соревнованиях.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. В марте Белый дом заморозил 175 миллионов долларов, предназначенных для Пенсильванского университета (UPenn), из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в женских соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). 1 июля UPenn согласился отстранить трансгендерных спортсменов от женских соревнований и лишить рекордов Лию Томас.