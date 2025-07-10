Власти США подали иск против Калифорнии из-за атлетов-трансгендеров

Иск был подан в федеральный суд в Лос-Анджелесе 9 июля. В жалобе отмечается, что нынешняя политика в Калифорнии «подрывает права девочек на равные спортивные возможности», заставляя их «соревноваться с мальчиками». Представитель губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявил о намерении придерживаться закона штата 2013 года, гарантировавшего трансгендерам возможность участвовать в школьных соревнованиях.