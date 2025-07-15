«Запрещены даже лейкопластыри, но главное — мы участвуем». Россияне стартуют на Универсиаде

— Да, в мае для нас закрыли заявочный лист, мы постарались заявить как можно больше спортсменов. Но потом начались сложности с визами. Поскольку германская сторона по шенгенским правилам является оператором выдачи виз, они негласно сократили нашу квоту, а заменить никого мы уже не могли — только теми, у кого уже открытая шенгенская виза. Мы учитывали этот фактор. Но при этом и соблюли принцип, чтобы все виды спорта попали и были представлены. Постарались сделать команду как можно более сильной, но, конечно, не все сильнейшие студенты-спортсмены пробились.