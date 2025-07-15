«Запрещены даже лейкопластыри, но главное — мы участвуем». Россияне стартуют на Универсиаде

В Германии 16 июля стартует летняя Универсиада — когда-то обыденное для России событие, на которое было не принято обращать внимание. Сейчас все по-другому — по сути, впервые россияне большой делегацией участвуют в мультиспортивном мероприятии, причем с проходом в параде атлетов в рамках церемонии открытия, и все это официально поддерживается российским государством. Перед началом Игр «СЭ» поговорил с Артемом Садовниковым, представляющим пресс-службу Российского спортивного студенческого союза, — о главных сюжетах Универсиады и сложностях, с которыми столкнулись и продолжают сталкиваться участники из России.
Победа российской дипломатии
— Артем, какие ощущения перед Универсиадой?
— Важно, что мы участвуем впервые за шесть лет. Последний раз на Универсиаде были в 2019 году в Неаполе. 2021 год — коронавирус, 2023 год — отстранение. В команде участвуют реальные студенты, то есть они все являются студентами российских университетов, и никто из них не имеет академической задолженности. Конечно, многие из них спортсмены, имеют звания мастеров спорта и выше. Состав у нас представительный.
— Как удалось добиться участия россиян? Нам вроде не везде рады.
— Это победа российской дипломатии. Министр спорта Михаил Дегтярев буквально на прошлой неделе ездил в Швейцарию в штаб-квартиру FISU, общался с генеральным секретарем организации Маттиасом Ремундом. Наш президент Сергей Крюков был там ранее в апреле, и тогда как раз была достигнута договоренность о об участии наших спортсменов в нейтральном статусе. Мы не во всех видах спорта, поскольку для FISU важна согласованность с международными спортивными федерациями. Россияне представлены в девяти видах: гребном спорте, дзюдо, настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, стрельбе из лука, теннисе, тхэквондо и фехтовании.
— И так понимаю, есть ограничения в связи с нейтральностью.
— Да, есть специальный формуляр от FISU, по которому запрещены трехцветные заколки и даже лейкопластыри или лак для ногтей, маникюр с российской символикой. Запрещено, кстати, и общение с журналистами. Мы даже до конца не понимаем, можем ли мы на своих ресурсах что-то публиковать. Надеялись, что для студентов будут послабления, но здесь транслируются похожие требования, как и на чемпионате мира по водным видам спорта. Тем не менее для нас главное, что спортсмены участвуют в соревнованиях.
И даже в церемонии открытия. Наши пройдут как индивидуальные нейтральные атлеты предпоследними, перед хозяевами Игр, Германией. 15−17 человек примут участие — это спортсмены и тренеры. Возможно, даже с белорусами — тогда получится такая большая единая нейтральная команда.
Германия негласно сократила нашу квоту
— Участвуют 48 россиян, но говорилось, что заявок было гораздо больше.
— Да, в мае для нас закрыли заявочный лист, мы постарались заявить как можно больше спортсменов. Но потом начались сложности с визами. Поскольку германская сторона по шенгенским правилам является оператором выдачи виз, они негласно сократили нашу квоту, а заменить никого мы уже не могли — только теми, у кого уже открытая шенгенская виза. Мы учитывали этот фактор. Но при этом и соблюли принцип, чтобы все виды спорта попали и были представлены. Постарались сделать команду как можно более сильной, но, конечно, не все сильнейшие студенты-спортсмены пробились.
— А какое-то подобие медального плана у нас есть? Вообще на сколько наград мы рассчитываем?
— Формально в медальном зачете России, естественно, не будет. И учитывая, что заявку нам срезали, глупо рассчитывать на то, что даже умозрительно мы могли бы оказаться на высоких местах. Для нас это не является приоритетом. Для нас главное — участие спортсменов. Но мы исходим из того, что все спортсмены, которые доехали до Германии — претенденты на призовые места. Каких-то туристов там нет.
Правда, визы дали только спортсменам и тренерам, то есть нет официальной делегации. Не поехал ни президент РССС, ни другие представители организации, которые могли бы помогать на месте. В связи с этим мы сами имеем технические сложности — фотографии не всегда можем достать. Ну и вообще сделать общую фотографию сложно, все же живут в разных местах.
— Как решались вопросы с безопасностью наших спортсменов?
— Если бы спортсменам что-то угрожало, то рекомендовали бы воздержаться от участия в церемонии открытия. Но в FISU нам дали гарантии, поэтому участвуем. Любой спортсмен скажет, что церемония открытия — значимая часть соревнований, возможность пообщаться с другими спортсменами, впечатление на всю жизнь. И мы надеемся, что большинство спортсменов, учащихся в университетах, — хорошие здравомыслящие ребята, которые будут относиться к нашим спортсменам, опираясь на принципы взаимного уважения и спортивного товарищества.
Хотим концентрироваться на положительном, потому что нам бороться за то, чтобы наши ребята участвовали в следующих Универсиадах, в том числе зимних, и в идеале — под российским флагом. Все-таки у России богатый опыт проведения Универсиад, и студенческий спорт всегда был в приоритете. Возможно, именно со студенческого спорта начнется наше полноценное возвращение в спорт.
Дмитрий Кузнецов