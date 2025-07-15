Появились фото медалей Зимних Олимпиады и Паралимпиады 2026 года

В основе дизайна медалей лежит не только союз двух городов, принимающих ОИ-2026. Медаль составлена из двух половинок, «соединенных» олимпийскими кольцами, которые показывают единство пути олимпийских спортсменов и тех, кто помогал им достичь успеха.
Золотая медаль будет весить 500 граммов, состоя из серебра и 6 граммов золота. Серебряные медали сделаны целиком из 500 граммов серебра. Бронзовые медали состоят из 500 граммов меди.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.