Появились фото медалей Зимних Олимпиады и Паралимпиады 2026 года

В основе дизайна медалей лежит не только союз двух городов, принимающих ОИ-2026. Медаль составлена из двух половинок, «соединенных» олимпийскими кольцами, которые показывают единство пути олимпийских спортсменов и тех, кто помогал им достичь успеха.