Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

В обновленной версии документа USOPC о политике безопасности спортсменов не используется слово «трансгендер» напрямую. Тем не менее отмечается, что пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливых и безопасных условий соревнований для женщин.
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях.