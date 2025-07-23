Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Олимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта, сообщает ABC News со ссылкой на заявление комитета.

Источник: Reuters

В обновленной версии документа USOPC о политике безопасности спортсменов не используется слово «трансгендер» напрямую. Тем не менее отмечается, что пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливых и безопасных условий соревнований для женщин.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях.