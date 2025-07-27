Глава МОК назвала аморальной «Олимпиаду на стероидах»

«Когда я услышала об “Олимпиаде на стероидах”, в которой будет разрешен допинг, я подумала, что это шутка. Для меня это так безнравственно и аморально. Я беспокоюсь за спортсменов, которые хотят участвовать в ней. Это противоречит всему, что я когда-либо знала, и всему, что я хотела бы продвигать, очень грустно видеть что-то подобное», — сказала Ковентри.