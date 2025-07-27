Глава МОК назвала аморальной «Олимпиаду на стероидах»

Идея проведения «Олимпийских игр на стероидах» (Enhanced Games), где спортсменам будет разрешено принимать допинг, является аморальной и безнравственной. Об этом газете L'Equipe заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
«Когда я услышала об “Олимпиаде на стероидах”, в которой будет разрешен допинг, я подумала, что это шутка. Для меня это так безнравственно и аморально. Я беспокоюсь за спортсменов, которые хотят участвовать в ней. Это противоречит всему, что я когда-либо знала, и всему, что я хотела бы продвигать, очень грустно видеть что-то подобное», — сказала Ковентри.
«Олимпийские игры на стероидах» (Enhanced Games), где спортсменам будет разрешено принимать допинг, состоятся в Лас-Вегасе в мае 2026 года.
Проект был анонсирован австралийским предпринимателем Аароном Д’Сузой в 2023 году и получил поддержку от миллиардера и сооснователя PayPal Питера Тиля (Forbes оценивает его состояние в $6,2 млрд).
Целью турнира является создание альтернативы традиционным Олимпийским играм. Только тут спортсмены смогут свободно использовать различные вещества и технологии для улучшения своих результатов.