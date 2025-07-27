Россия впервые за шесть лет выступила на Универсиаде. Как оценить результат?

Медальный зачет летней Универсиады-2025
1. Япония — 34 золотые + 21 серебряная + 24 бронзовые медали = 79 в сумме
2. Китай — 30+27+17=74
3. США — 28+27+29=84
4. Южная Корея — 21+9+27=57
5. Италия — 14+10+19=43
6. Германия — 11+12+17=40
7. Россия — 6+6+4=16
В Германии завершились Всемирные студенческие игры, на которых впервые с 2019 года выступили представители России. Из-за визовых проблем и сложностей с нейтральным статусом отечественная заявка получилась значительно меньше, чем планировалось. Тем не менее некоторым спортсменам из нашей страны удалось отличиться и в целом показать неплохой командный результат. Конечно, выступить на прежнем уровне в ослабленном составе было невозможно — например, на домашней Универсиаде-2013 в Казани россияне завоевали 283 награды, в том числе 150 золотых. Но итог-2025 в 16 медалей (в том числе 6 золотых) — вполне рабочий. Нас опередили страны, традиционно уделяющие много внимания вузовскому спорту. И, если санкции снимут окончательно, нет сомнений, что мы быстро вернемся в когорту лидеров.
Будничное возвращение
Спортивные итоги Универсиад — это всегда условный параметр, по которому сложно делать адекватные выводы. Программы соревнований на разных Играх меняются кардинально, уровень участников — тоже. Кроме того, Международная федерация студенческого спорта (FISU) недавно зачем-то понизила верхнюю планку возрастного ценза с 28 до 25 лет (хотя в мире определение «молодежь» сдвигается в противоположном направлении), окончательно всех запутав. В общем, лозунг про участие вместо победы на этих соревнованиях гораздо актуальнее, чем на Олимпиадах. А для России — втройне. Ведь о том, что нас допустят для стартов в Германии после трехлетнего бана, стало известно всего три месяца назад, так что многим нашим спортсменам ради этой поездки пришлось срочно корректировать планы.
Даже с учетом глобальных сложностей с нейтральным статусом в легкой атлетике и гимнастических дисциплинах изначально в нашей заявке значились 139 спортсменов. Но из-за отказа в немецких визах это число сократилось до 48 в девяти видах спорта. Для сравнения — на Универисиаду-2019 мы возили 275 атлетов в 17 видах спорта. На прочие сложности наложились крайне неудачные сроки проведения нынешних Студенческих игр-2025. В организационном и медийном плане они наложились на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, на чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси и на Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Северной Македонии. Допустившие такое безобразие организаторы явно не искушены в науке пиара. Впрочем, для нас это, возможно, плюс — возвращение россиян в элиту студенческого спорта прошло по-деловому буднично.
Плавание и теннис — главные забойщики
Самым успешным в нашей сборной стал пловец Александр Степанов, отказавшийся ради выступления на Универсиаде от поездки на чемпионат мира. 21-летний спортсмен завоевал две золотые медали на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем и серебро в эстафете 4?200 м. Также отличился еще один пловец — Николай Колесников, оформивший золото на дистанции 400 м вольным стилем и серебро на 200 м кролем. Картину успеха в бассейне Эссена дополнил Александр Щеголев (бронза на 100 м вольным стилем). Таким образом, мужское плавание обеспечило российским нейтралам более трети наград Универсиады. Это отличный результат.
Также неплохую коллекцию медалей собрали представители большого тенниса. Понятно, что все звезды сейчас заняты на больших турнирах, и игроков из первых двух сотен рейтинга заполучить на Универсиаду просто нереально. Но в такой компании российские теннисисты показали высокий класс. Егор Агафонов и Илья Симакин стали триумфаторами в мужском парном разряде, одолев в финале Мерта Алкая и Тунджая Дурана из Турции (3:6, 6:2, 10:3). А 342-я ракетка мира Алевтина Ибрагимова стала второй в одиночном турнире и вместе с Ксенией Зайцевой завоевала бронзу в паре. Три теннисные награды — солидный вклад в общую копилку.
К этому необходимо добавить две награды фехтовальщиков-шпажистов (золото Дмитрия Швелидзе и бронзу Кирилла Гурова), две медали в настольном теннисе (золото Владимира Сидоренко и серебро Максима Гребнева), а также два серебра (Абрек Нагучев и Армен Агаян) и одну бронзу (Валерий Ендовицкий) в дзюдо. В официальной медальной таблице по воле организаторов «нейтральные» награды не учитывались. Однако, если сопоставить наши результаты с достижениями соперников, получится седьмое место в общем зачете — не так плохо, учитывая все привходящие. У белорусов отличилась призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Алина Горносько, завоевавшая в Германии четыре медали: золото в многоборье и в упражнении с булавами, а также серебро в программах с мячом и лентой. Россиян на гимнастическом помосте Эссена, напомню, не было.
Политика испортила праздник
Победу в общем зачете Игр отпраздновали японцы, «сделавшие кассу» в спортивной гимнастике и дзюдо. Япония уже побеждала в общем зачете Универсиады в 2019 году, но тогда многие объяснили это подготовкой к домашней Олимпиаде. Сейчас представители страны Восходящего солнца по общему количеству золотых наград умудрились опередить и Китай, и США. Притом что в Штатах по общему признанию студенческий спорт продвинут гораздо сильнее, чем в других странах. Однако на Студенческих играх в Германии мы вновь получили аномальный итог, лишний раз подтверждающий специфичность стартов под брендом Универсиады.
Немцы проводили вузовский спортивный фестиваль с явным прицелом на Олимпиаду. Рейнско-Рурский регион собирается подать совместную с Берлином заявку на Игры-2036. В целом эти претензии можно назвать обоснованными, если бы не провальная история с визовой поддержкой российских и белорусских студентов. И это при том, что никаких антироссийских инцидентов во время соревнований зарегистрировано не было. Наоборот, наши спортсмены отмечали благожелательное отношение со стороны публики и трибун, в том числе во время церемонии открытия, где нейтралам позволили пройти отдельной колонной.
Неумение решить элементарный вопрос с властями и политический привкус от действий организаторов перечеркнули позитив от праздника спорта. Да, нас в последний момент все-таки пустили на один из самых популярных мультиспортивных праздников. Однако по нынешним временам этого уже, кажется, мало. Ведь Универсиады — это совсем не про политику и, как мы видим, не совсем про голы, очки и секунды, а про нечто большее.