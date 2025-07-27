Россия впервые за шесть лет выступила на Универсиаде. Как оценить результат?

К этому необходимо добавить две награды фехтовальщиков-шпажистов (золото Дмитрия Швелидзе и бронзу Кирилла Гурова), две медали в настольном теннисе (золото Владимира Сидоренко и серебро Максима Гребнева), а также два серебра (Абрек Нагучев и Армен Агаян) и одну бронзу (Валерий Ендовицкий) в дзюдо. В официальной медальной таблице по воле организаторов «нейтральные» награды не учитывались. Однако, если сопоставить наши результаты с достижениями соперников, получится седьмое место в общем зачете — не так плохо, учитывая все привходящие. У белорусов отличилась призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Алина Горносько, завоевавшая в Германии четыре медали: золото в многоборье и в упражнении с булавами, а также серебро в программах с мячом и лентой. Россиян на гимнастическом помосте Эссена, напомню, не было.