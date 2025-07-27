Казахстан завершил выступление на Универсиаде-2025: количество медалей

По итогам соревнований казахстанцы заняли 37-е место в общекомандном медальном зачёте.
Япония — триумфатор турнира
Победу в медальном зачёте одержала сборная Японии. В активе команды — 79 наград, из них 34 золотые, 21 серебряная и 24 бронзовые. Второе место досталось Китаю (30−27−17), третье — США (28−27−29).
Топ-10 медального зачета Универсиады-2025:
- Япония — 34−21−24 (79)
- Китай — 30−27−17 (74)
- США — 28−27−29 (84)
- Южная Корея — 21−9−27 (57)
- Италия — 14−10−19 (43)
- Германия — 11−12−17 (40)
- ЮАР — 6−5−8 (19)
- Турция — 6−5−7 (18)
- Тайвань — 5−13−7 (25)
- Польша — 5−11−8 (24).
Казахстан — среди стран с золотом
На Универсиаде-2025 Казахстан представляли 76 спортсменов, которые выступали в 12 видах спорта. Несмотря на скромное итоговое место, команда вошла в число стран, сумевших завоевать хотя бы одну золотую медаль на столь масштабном международном турнире — ее добыл таеквондист Самирхон Абабакиров. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 стран и около 8 500 человек, включая спортсменов и официальных представителей.