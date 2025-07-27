Казахстан завершил выступление на Универсиаде-2025: количество медалей

На Универсиаде-2025 Казахстан представляли 76 спортсменов, которые выступали в 12 видах спорта. Несмотря на скромное итоговое место, команда вошла в число стран, сумевших завоевать хотя бы одну золотую медаль на столь масштабном международном турнире — ее добыл таеквондист Самирхон Абабакиров. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 стран и около 8 500 человек, включая спортсменов и официальных представителей.