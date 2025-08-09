Двукратный олимпийский чемпион заявил о деградации российского спорта

Без участия в международных турнирах российский спорт деградирует, заявил Vseprosport двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«Когда ты не соревнуешься с сильнейшими спортсменами мира, это всегда негативно отражается. Постепенно происходит деградация спорта. Когда спортсмен выступает только на российских турнирах, он не понимает, на каком он уровне, ему не с кем сравнить себя», — сказал Васильев.
По словам Васильева, российские спортсмены засиделись в изоляции. «Их необходимо срочным образом возвращать на международные соревнования», — заключил он.
С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от международных турниров. В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.
Большая часть федераций по летним видам спорта сейчас допускают хотя бы на минимальном уровне участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а в зимних видах — нет. На Олимпиаде в Париже выступили только 15 российских спортсменов.
В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».