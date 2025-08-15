Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле рассказали, могут ли Путин и Трамп обсудить возвращение российского спорта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное обсуждение президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом допуск российских спортсменов на международные соревнования в скором времени.

Источник: Чемпионат.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное обсуждение президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом допуск российских спортсменов на международные соревнования в скором времени.

— На встрече Владимира Путина и Дональда Трампа могут ли быть затронуты вопросы возвращения российского спорта на международную арену?

— Вряд ли, — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские спортсмены, сборная России по различным командным видам спорта, а также российские спортивные клубы отстранены от международных турниров после февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.