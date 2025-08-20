WADA призвало страны вносить допвзносы на исследования по борьбе с допингом

Антидопинговая организация считает, что данные исследования помогут обеспечить равные условия для спортсменов во всем мире. В мае 2025 года WADA объявило, что министерство спорта и молодежи Катара приняло решение внести дополнительный взнос в агентство в размере 1,5 миллиона долларов на научные исследования. Эта сумма превышает ежегодный взнос Катара более чем на 200 тысяч долларов.