WADA призвало страны вносить допвзносы на исследования по борьбе с допингом

WADA призвало страны к внесению допвзносов на исследования по борьбе с допингом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к правительствам всех стран с призывом о внесении дополнительных взносов для финансирования научных исследований в области борьбы с допингом, сообщается на официальном сайте организации.

Антидопинговая организация считает, что данные исследования помогут обеспечить равные условия для спортсменов во всем мире. В мае 2025 года WADA объявило, что министерство спорта и молодежи Катара приняло решение внести дополнительный взнос в агентство в размере 1,5 миллиона долларов на научные исследования. Эта сумма превышает ежегодный взнос Катара более чем на 200 тысяч долларов.

«Вдохновленное этим примером финансово-административное управление WADA в июле рекомендовало руководству агентства предложить всем правительствам стран рассмотреть возможность внесения аналогичных взносов. Эти средства позволят продвинуть научные изыскания и помогут смягчить риски для чистого спорта, возникающие, когда государственный орган задерживает выплату своих ежегодных взносов», — говорится в заявлении организации.

Ранее США отказались вносить ежегодные членские взносы в бюджет WADA на фоне конфликта организации с Антидопинговым агентством США (USADA).