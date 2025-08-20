На 80-м году жизни скончался почётный вице-президент ОКР Виктор Хоточкин

Виктор Хоточкин в 1970-х годах работал в аппарате Спорткомитета СССР и занимался организацией хоккейной Суперсерии-1972. Затем стал ответственным секретарём Национального олимпийского комитета СССР. В начале 2000-х Хоточкин стал вице-президентом ОКР. Он также был заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму России, олимпийским атташе в Лондоне-2012, а также председателем Комитета по развитию спорта Совета Европы.