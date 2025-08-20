Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 80-м году жизни скончался почётный вице-президент ОКР Виктор Хоточкин

В Москве на 80-м году жизни умер почётный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин.

Источник: Чемпионат.com

В Москве на 80-м году жизни умер почётный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин. Об этом сообщила пресс-служба ОКР.

Виктор Хоточкин в 1970-х годах работал в аппарате Спорткомитета СССР и занимался организацией хоккейной Суперсерии-1972. Затем стал ответственным секретарём Национального олимпийского комитета СССР. В начале 2000-х Хоточкин стал вице-президентом ОКР. Он также был заместителем министра по физической культуре, спорту и туризму России, олимпийским атташе в Лондоне-2012, а также председателем Комитета по развитию спорта Совета Европы.

Также Виктора Хоточкина наградили медалью Пьера де Кубертена за вклад в развитие международного олимпийского движения.