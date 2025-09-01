Китай и ШОС однозначно выступили в поддержку России в спорте. Усилится ли давление на МОК из-за санкций?

На прошедших выходных в китайском Тяньцзине прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей Россию, Китай, Индию и другие (в основном азиатские) страны. Площадки, подобные ШОС и БРИКС, последние годы особенно активно позиционируют себя как центры многополярного мира — мол, теперь уже все решается не в «Большой семерке», а надо смотреть на другой, не Западный мир, а на Восток и так называемый глобальный Юг. По географическим и экономическим критериям спорить с этим бесполезно.
Население стран ШОС — за 3 миллиарда человек, причем среди мировых лидеров не только Индия (1,44 млрд человек) и Китай (1,41 млрд), но и пятый в мире Пакистан (241,5 млн). С экономикой тоже все ясно. Но прошедший саммит ШОС неожиданно получил и спортивное измерение.
Устранение преград, препятствующих участию
В Тяньцзине были представлены два десятка государств. В саму ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. И вот в декларации по итогам саммита неожиданно появились недвусмысленные сигналы международным спортивным организациям о недопустимости отстранения россиян и белорусов от соревнований.
«Государства-члены, стремясь к углублению сотрудничества в сфере спорта, отметили важность устранения преград, препятствующих участию в спортивных соревнованиях. Они подчеркнули, что крупные международные спортивные состязания должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости, без дискриминации по любому признаку», — говорится в итоговом документе заседания.
Далее упоминаются совместные спортивные мероприятия — которые, конечно, вряд ли будут носить реальный глобальный характер на фоне чемпионатов мира и олимпийских отборов (помним Игры БРИКС). Но важно скорее то, что крупная международная организация, объединяющая почти половину человечества, ясно высказалась против недопуска россиян в официальном документе, когда тем для обсуждения и так хватало. Конечно, всем известна дипломатичность и сдержанность Китая — и подобные слова могут остаться просто краской из картриджа на бумаге. Но и их символизм отрицать не стоит.
Поворот на Юг и Восток в спорте
Учитывая, что новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри представляет страну глобального Юга — Зимбабве, этот сигнал может стать лейтмотивом идущего олимпийского цикла. Россиян и белорусов все активнее возвращают на международные старты, и в том числе потому, что за отстранение — меньшинство. Это объясняет и разницу между летними и зимними видами спорта — в последних стран ШОС, БРИКС и других организаций существенно меньше.
Однако остались командные виды спорта, несколько крупных видов, где проблемы существуют на уровне европейских конфедераций. Неудачно для России несколько Олимпиад подряд проходят в странах западного лагеря — Франции, Италии, США, снова Франции, Австралии. Нет иллюзий, что Олимпийский комитет Китая решит костьми лечь за право России выступать на Играх. Но, пожалуй, это правильное направление российской дипломатии — заручаться голосами членов международных федераций, переголосовывать соперников на конгрессах — и возвращать себе право на участие, как произошло в фехтовании и водных видах спорта.
Поворот на Восток и Юг в мировом спорте виден и по географии международных соревнований — в 2025 году Всемирные игры прошли в Китае, чемпионат мира по водным видам — в Сингапуре, легкая атлетика — в Токио (пусть это скорее и «западный мир»), стрельба будет в Египте, тхэквондо и академическая гребля — в Китае, спортивная гимнастика — в Индонезии, велотрек — в Чили.
Если в 2001 году 14 из 17 этапов «Формулы-1» проходили в Европе, Северной Америке и Австралии (три оставшихся — в Бразилии, Малайзии и Японии), то теперь расклады по географии совсем другие. В списке из 24 стран есть Китай, Бахрейн, Саудовская Аравия, Азербайджан, Сингапур, Мексика, Катар, ОАЭ (и та же Бразилия). Да и президент FIA — из Эмиратов.
Ясно видно смещение в сторону Востока по усилению давления на Израиль на международных соревнованиях. Регулярный свист и обструкции спортсменам из этой страны, скорое признание Палестины европейскими государствами. 30 лет назад палестинцев не было даже на Олимпиадах. Маятник явно продолжает качаться в сторону многополярного мира. И нам нужно выжимать из этого тренда в спорте максимум пользы.
Дмитрий Кузнецов