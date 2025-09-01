Китай и ШОС однозначно выступили в поддержку России в спорте. Усилится ли давление на МОК из-за санкций?

Далее упоминаются совместные спортивные мероприятия — которые, конечно, вряд ли будут носить реальный глобальный характер на фоне чемпионатов мира и олимпийских отборов (помним Игры БРИКС). Но важно скорее то, что крупная международная организация, объединяющая почти половину человечества, ясно высказалась против недопуска россиян в официальном документе, когда тем для обсуждения и так хватало. Конечно, всем известна дипломатичность и сдержанность Китая — и подобные слова могут остаться просто краской из картриджа на бумаге. Но и их символизм отрицать не стоит.