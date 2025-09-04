Матыцин назвал «лжепатриотами» призывающих к бойкоту международных стартов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил РИА Новости, что участие россиян в международных соревнованиях необходимо, запрет на выступление на международной арене продвигают «лжепатриоты».
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), на территории России не могут проводиться международные соревнования. В Олимпиаде 2024 года россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, на Играх выступили только 15 спортсменов.
«Участвовать надо, — подчеркнул Матыцин. — Помним жаркие дискуссии некоторых, как я считаю — лжепатриотов, которые активно продвигали запрет на участие наших атлетов в международных соревнованиях. Но правда восторжествовала. Но и нейтральный статус не является правильным, надо с этим бороться. Надеюсь, с приходом Кирсти Ковентри позиция изменится. Надо продвигать, убеждать, усиливать связи с лидерами международных федераций, чтобы перевернуть ситуацию. Нужно использовать для диалога все ресурсы».
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри 23 июня возглавила МОК, сменив на данном посту немца Томаса Баха. Глава организации в конце июня на исполкоме в Лозанне заявила, что МОК рассмотрит вопрос участия российских атлетов в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе на следующих исполкомах, которые пройдут в сентябре и декабре.
«Понимаем, что политизированная ситуация и санкции МОК идут вразрез с Олимпийской хартией. Нарушение прав человека, дискриминация по национальному признаку. Мы все это видим и активно противоборствуем этому. Но ни в коем случае нельзя прекращать диалог с международным спортивным сообществом. Это удается, пусть и не по всем направлениям и не со всеми федерациями. Надо укреплять наши позиции в федерациях. Чтобы в руководящих органах были наши представители. Чтобы вести прямой диалог и влиять на принятие решений», — добавил Матыцин.
