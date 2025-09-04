Матыцин назвал «лжепатриотами» призывающих к бойкоту международных стартов

«Понимаем, что политизированная ситуация и санкции МОК идут вразрез с Олимпийской хартией. Нарушение прав человека, дискриминация по национальному признаку. Мы все это видим и активно противоборствуем этому. Но ни в коем случае нельзя прекращать диалог с международным спортивным сообществом. Это удается, пусть и не по всем направлениям и не со всеми федерациями. Надо укреплять наши позиции в федерациях. Чтобы в руководящих органах были наши представители. Чтобы вести прямой диалог и влиять на принятие решений», — добавил Матыцин.