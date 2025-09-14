«Сказывается на психике»: Родченков пожаловался на одиночество в США

МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, объявленный в розыск в России, пожаловался на проблемы с психологическим состоянием из-за одиночества, об этом он написал в своей новой книге.
«Одиночество томит и удручает — и сказывается на психике. Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот. Только благодаря дневнику я знал, какое сегодня число и какой день недели», — пожаловался Родченков.
В четверг Родченкова переобъявили в розыск в России. В 2017 году был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ) и был объявлен в международный розыск.
В 2016 году Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована «допинговая программа» России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.