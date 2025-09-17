В МОК отказали Испании в отстранении Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в рекомендации федерациям отстранить Израиль от соревнований аналогично России, сообщает Inside The Games со ссылкой на агентство EFE.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от соревнований из-за конфликта в секторе Газа. В прошлый понедельник чиновник объявил пакет ограничительных мер против Израиля.
«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — говорится в ответе МОК.
Ранее во время проведения «Вуэльты Испании» проходили массовые протесты против участия израильской команды в веломногодневке. Организаторам пришлось сократить маршруты нескольких этапов и завершить 11-й этап без объявления победителя. Во время заключительного этапа массовые демонстрации проходили на финишных участках трассы в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось сначала приостановить, а затем досрочно завершить гонку и отменить официальную церемонию награждения.
В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер. В марте 2023 года МОК выпустил рекомендацию разрешить участие не поддерживавшим СВО россиянам в нейтральном статусе. При этом организация предложила отказывать атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.