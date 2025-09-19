МОК создал рабочую группу по защите принципов олимпизма

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте объявил о создании рабочей группы по защите основополагающих принципов олимпизма в рамках программы «Готовность к будущему» и в преддверии юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре.
Сообщается, что этот шаг призван обеспечить политическую нейтральность МОК, Олимпийских игр и спорта, а также возможности выполнения миссии по объединению мира в мирных соревнованиях.
«К сожалению, в мире много войн и конфликтов, затрагивающих миллионы невинных людей. МОК глубоко убежден, что разногласия между странами должны решаться путем диалога, а не насилия. МОК обеспокоен срывом соревнований по всему миру, ограничением доступа спортсменов в страны, принимающие соревнования, а также бойкотом и отменой соревнований по причине политической напряженности. Эти действия лишают спортсменов права на мирные соревнования и мешают олимпийскому движению продемонстрировать силу спорта», — говорится в сообщении МОК.