МОК создал рабочую группу по защите принципов олимпизма

«К сожалению, в мире много войн и конфликтов, затрагивающих миллионы невинных людей. МОК глубоко убежден, что разногласия между странами должны решаться путем диалога, а не насилия. МОК обеспокоен срывом соревнований по всему миру, ограничением доступа спортсменов в страны, принимающие соревнования, а также бойкотом и отменой соревнований по причине политической напряженности. Эти действия лишают спортсменов права на мирные соревнования и мешают олимпийскому движению продемонстрировать силу спорта», — говорится в сообщении МОК.