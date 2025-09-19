«Так же, как и в Париже». МОК продлил правила доступа россиян к Олимпиаде на Милан-2026

Долгожданное осеннее заседание исполкома МОК не принесло новостей об ослаблении санкций в отношении российских спортсменов и о более свободном доступе на ближайшие Игры, чем было чуть больше года назад в Париже. Краткий итог решений, который озвучила глава организации Кирсти Ковентри, состоит в том, что представители РФ и РБ будут выступать на ОИ в Италии на тех же условиях, что и летом 2024 года:
— без командных дисциплин;
— без командного зачета;
— без церемонии открытия;
— без специальных приглашений.
Что произошло?
Вечером пятницы 19 сентября прошла пресс-конференция МОК по итогам заседания исполкома, которое состоялось в Милане и прежде всего ставило своей целью инспекцию готовности олимпийских объектов. Помимо этого, в ходе заседания обсуждались политические конфликты, которые в данный момент полыхают в мире. Президент МОК Кирсти Ковентри не сказала напрямую, о каких именно событиях идет речь, однако было понятно, что в фокусе Украина и сектор Газа.
И если ни о каких решениях в отношении Израиля мы пока не знаем (упомянуто лишь создание очередной рабочей группы по этому вопросу), то касательно России опубликован релиз. В нем утверждается, что принципы участия спортсменов РФ в ОИ в Италии остаются теми же, что и в случае с Парижем-2024.
— Мы полностью уверены в решении по Парижу и после долгой дискуссии решили, что ничего не стоит менять. Наиболее правильным будет оставить все как есть, — отметила руководитель МОК.
Что это за принципы?
Первое, и самое главное, — допуск на ОИ возможен только для спортсменов тех международных федераций, которые одобрили программу нейтральных статусов и выдали такие статусы спортсменам с российским паспортом. Среди зимних видов спорта эту возможность пока имеют только ски-альпинисты, фигуристы, конькобежцы и специалисты шорт-трека. Международный союз конькобежцев и федерация ски-альпинизма на данный момент остаются единственными зимними федерациями, которые уже запустили данные программы. Санный спорт и бобслей отказались, лыжи и биатлон пока не высказались однозначно, однако небольшая надежда для лыжников есть.
— Мы работаем с международными федерациями по вопросу допуска и, как вы знаете, некоторые пока не открыли свои двери для нейтралов. Мы работаем с ними, например FIS, очень тесно, чтобы дать возможность спортсменам участвовать, — уточнил спортивный директор МОК Пьер Дюкрей.
В подобных заявлениях не просто так называются одни федерации и умалчиваются другие. То, что упомянули FIS и умолчали про IBU, говорит, скорее всего, о том, что шансы у биатлона нулевые. Хоккей и керлинг совершенно точно участвовать не будут, так как это командные дисциплины.
При этом самого по себе нейтрального статуса от международной федерации будет недостаточно. МОК соберет свою комиссию, которая будет дополнительно проверять спортсменов на соответствие требованиям нейтральности. Опыт недавних летних Игр показывает, что здесь возможны отказы тем, кто уже имеет статус. Например, летом 2024 года это произошло с Абдулрашидом Садулаевым и другими россиянами. Даже те спортсмены, которые уже получили нейтральный статус и, как ски-альпинист Никита Филиппов, заработали именную квоту в Милан, должны пройти через еще один фильтр, уже со стороны МОК.
Дополнительно, как это обычно бывает, за три месяца до старта Игр все нейтралы будут включены в пул Международного агентства по тестированию (ITA), которое начнет выполнять дополнительные проверки на допинг в рамках предолимпийского периода. Так как все нейтралы обязаны соблюдать антидопинговые правила, особое внимание будет уделяться их спортивному окружению.
Что в итоге?
Нынешний расклад нельзя назвать очень хорошим. В ски-альпинизме есть только один Филиппов, отбор у ISU еще не прошел, хотя у фигуристов неплохие шансы, пусть только у двоих. Еще человек пять-шесть в общей сложности отберутся в коньках и шорт-треке. Таким образом, заявка нейтралов из РФ навряд ли превысит десять человек. Это не то, на что рассчитывали в нашей стране. Медальные шансы объективно имеют только фигуристы.
Возможны ли изменения? Если работа МОК с FIS даст хоть какие-то плоды, то, возможно, будет допущено какое-то минимальное количество спортсменов. Например, по одному мужчине и одной женщине на каждую дисциплину лыжного спорта (лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина, лыжные двоеборье и сноуборд).
Рассчитывать на что-то более серьезное не стоит. Для большего допуска, видимо, необходимо радикальное изменение политической ситуации. А так как отборочные турниры уже либо завершены, либо завершатся до декабря, далее какой-либо допуск возможен уже только по специальным приглашениям, что потребует изменения расписания турниров и прочих сложностей.