«Так же, как и в Париже». МОК продлил правила доступа россиян к Олимпиаде на Милан-2026

При этом самого по себе нейтрального статуса от международной федерации будет недостаточно. МОК соберет свою комиссию, которая будет дополнительно проверять спортсменов на соответствие требованиям нейтральности. Опыт недавних летних Игр показывает, что здесь возможны отказы тем, кто уже имеет статус. Например, летом 2024 года это произошло с Абдулрашидом Садулаевым и другими россиянами. Даже те спортсмены, которые уже получили нейтральный статус и, как ски-альпинист Никита Филиппов, заработали именную квоту в Милан, должны пройти через еще один фильтр, уже со стороны МОК.