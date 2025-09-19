Дегтярев прокомментировал вопрос восстановления статуса ОКР

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не принимал решения по восстановлению статуса ОКР.
Ранее Дегтярев сообщил, что исполком МОК в сентябре должен рассмотреть вопрос восстановления статуса ОКР, который в настоящее время отстранен до дальнейшего уведомления.
«Работа юридической комиссии МОК по вопросу восстановления статуса ОКР продолжается, окончательного решения на исполкоме не принималось. Разъяснения на этот счет мы запросим у МОК в ближайшее время. Наши юристы в рабочей коммуникации», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК «не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности». ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации» в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.