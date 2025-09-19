Глава Минспорта отреагировал на решение МОК по участию России в Олимпиаде

«Заявление исполкома МОК о том, что будет сохранен прежний подход в вопросе участия нейтральных атлетов в Играх-2026, было ожидаемым. До восстановления ОКР в правах других решений принято быть не может. Вместе с тем хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе. Можно также отметить взвешенный подход главы МОК Кирсти Ковентри относительно того, что военные конфликты не могут служить причиной для разделения спорта, потому что в мире их происходит множество и в них вовлечены разные страны», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.