Глава Минспорта отреагировал на решение МОК по участию России в Олимпиаде

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал ожидаемым решение Международного олимпийского комитета (МОК) о сохранении прежнего подхода в вопросе участия нейтральных атлетов в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В пятницу после заседания исполкома МОК его президент Кирсти Ковентри сообщила, что комитет оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде на ближайших Играх в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут
«Заявление исполкома МОК о том, что будет сохранен прежний подход в вопросе участия нейтральных атлетов в Играх-2026, было ожидаемым. До восстановления ОКР в правах других решений принято быть не может. Вместе с тем хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами. Фактически это означает, что Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе. Можно также отметить взвешенный подход главы МОК Кирсти Ковентри относительно того, что военные конфликты не могут служить причиной для разделения спорта, потому что в мире их происходит множество и в них вовлечены разные страны», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
К летней Олимпиаде-2024 в Париже после серии жестких проверок были допущены в нейтральном статусе 15 завоевавших лицензии спортсменов. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам зимних Игр 2026 года.