Свищев заявил, что лоббизм и русофобские настроения победили в МОК

«Мы как раз ожидали наоборот, что ОКР восстановят в правах. Другой вопрос, что шансы были небольшие, но все-таки они были. Работа была проведена большая олимпийским комитетом. Лоббизм и русофобские настроения победили на сегодняшний день. Незаконное отстранение комитета и недопуск наших спортсменов… Мы будем продолжать дальше бороться, отстаивать интересы наших спортсменов», — сказал Свищев.