Свищев заявил, что лоббизм и русофобские настроения победили в МОК

Решение МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России (ОКР) говорит о том, что лоббизм и русофобские настроения победили на текущий момент. Об этом «РБК Спорт» заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) и депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Мы как раз ожидали наоборот, что ОКР восстановят в правах. Другой вопрос, что шансы были небольшие, но все-таки они были. Работа была проведена большая олимпийским комитетом. Лоббизм и русофобские настроения победили на сегодняшний день. Незаконное отстранение комитета и недопуск наших спортсменов… Мы будем продолжать дальше бороться, отстаивать интересы наших спортсменов», — сказал Свищев.
Он также выразил мнение, что условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2026, аналогичные условиям летних Игр-2024, являются несправедливыми.
«Мы понимаем, что справедливо — это когда допускаются все спортсмены независимы от страны, паспорта, вероисповедания и веры. Если ты спортсмен и соблюдаешь хартию, ты имеешь право участвовать».
Депутат Госдумы добавил, что у него складывается впечатление о наличии некого сговора между зимними международными федерациями. «Может, они собрались между собой, и двигаются в этом антироссийском направлении. Других аргументов не нахожу», — заключил он.
Сегодня МОК после заседания сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в зимней Олимпиаде 2026 года на тех же условиях, что и на Играх-2024.
Большинство федераций по летним видам спорта сейчас допускают участие россиян в международных соревнованиях в нейтральном статусе хотя бы на минимальном уровне.
В зимних видах, кроме ски-альпинизма, ситуация иная: Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам выступать на олимпийском отборе в личных видах и с одной квотой в каждом. Однако в хоккее, санном спорте, бобслее и скелетоне россияне уже точно не смогут участвовать в Играх-2026.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.