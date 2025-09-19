Журова заявила о несправедливом решении МОК по отношению к России

Отсутствие явных изменений в условиях допуска российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2026 является абсолютно несправедливым. Такое мнение «РБК Спорт» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
«Для Ковентри, наверное, справедливое решение по отношению к нам. Но мы-то понимаем, что это ни капельки не справедливо. Справедливым считается, когда все нейтральные спортсмены, желающие участвовать, могут участвовать. Например, Израиль участвует и с флагом, и с гимном, на минуточку. Это явно несправедливо по отношению к нам», — сказала Журова.
Журова также подчеркнула, что перед заседанием исполкома МОК складывалось впечатление, что права ОКР должны были восстановить, поскольку все замечания были устранены.
«Почему они нас не восстановили в правах — это вопрос к ним. Тут двойные стандарты, потому что мы сейчас на стартовых позициях, точно такие же, как и Израиль. Только мы их устранили, замечания», — добавила она.
После заседания исполкома МОК стало известно, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года на тех же условиях, что и на Играх-2024.
Многие федерации по летним видам спорта допускают россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, хотя бы на минимальном уровне.
В зимних видах спорта ситуация иная. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам выступать на олимпийском отборе в сольных видах с одной квотой в каждом. Но в хоккее, санном спорте, бобслее и скелетоне участие российских спортсменов в Играх-2026 уже исключено.
Также российская сторона ожидала, что на заседании могут быть восстановлены права Олимпийского комитета России (ОКР), о чем еще в июле заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев. В феврале глава комитета сообщил, что причин для отстранения ОКР больше нет. Согласно обновленному уставу организации, региональные советы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) больше не являются ее членами.
Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.