Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийскую чемпионку назначили сенатором от Курской области

КУРСК, 22 сен — РИА Новости. Сенатором от исполнительной власти Курской области назначена олимпийская чемпионка Евгения Ламонова, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Евгения Ламонова назначена сенатором от исполнительной власти Курской области. Распоряжение о наделении Евгении Алексеевны полномочиями представлять региональное правительство в Совете Федерации Федерального Собрания РФ подписал сегодня… Благодаря своему характеру Евгения Ламонова добилась самой высокой вершины спортивного пьедестала, завоевав Олимпийское золото в 2008 году», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Ламонова неоднократно доказывала свою преданность региону и готовность служить на благо развития Курской области.

«Активный, целеустремлённый человек с большим опытом, знающий цену победы… За плечами у неё большой управленческий опыт: возглавляла областной комитет по спорту, работала в “Школе высшего спортивного мастерства”, на протяжении нескольких лет руководит профильным комитетом в Курской областной думе, параллельно с этим возглавляет Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию, а также координирует партпроект “Единой России” “Детский спорт” в нашем регионе», — добавил Хинштейн.

Кроме того, он отметил, что рассчитывает на работу, направленную на поддержку и развитие спорта.

«Накануне эти вопросы обсудил с вице-спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инной Святенко, которая принимала участие в церемонии вступления в должность губернатора Курской области. Ранее об активном вовлечении нашего сенатора в эту работу говорил с Валентиной Матвиенко. Убеждён, что Евгения Ламонова найдёт общий язык с федеральным коллегами и будет достойно представлять интересы Курской области на федеральном уровне», — сообщил губернатор.