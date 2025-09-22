Олимпийскую чемпионку назначили сенатором от Курской области

«Активный, целеустремлённый человек с большим опытом, знающий цену победы… За плечами у неё большой управленческий опыт: возглавляла областной комитет по спорту, работала в “Школе высшего спортивного мастерства”, на протяжении нескольких лет руководит профильным комитетом в Курской областной думе, параллельно с этим возглавляет Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию, а также координирует партпроект “Единой России” “Детский спорт” в нашем регионе», — добавил Хинштейн.