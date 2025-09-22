Олимпийскую чемпионку назначили сенатором от Курской области

«Евгения Ламонова назначена сенатором от исполнительной власти Курской области. Распоряжение о наделении Евгении Алексеевны полномочиями представлять региональное правительство в Совете Федерации Федерального Собрания РФ подписал сегодня… Благодаря своему характеру Евгения Ламонова добилась самой высокой вершины спортивного пьедестала, завоевав Олимпийское золото в 2008 году», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Ламонова неоднократно доказывала свою преданность региону и готовность служить на благо развития Курской области.
«Активный, целеустремлённый человек с большим опытом, знающий цену победы… За плечами у неё большой управленческий опыт: возглавляла областной комитет по спорту, работала в “Школе высшего спортивного мастерства”, на протяжении нескольких лет руководит профильным комитетом в Курской областной думе, параллельно с этим возглавляет Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию, а также координирует партпроект “Единой России” “Детский спорт” в нашем регионе», — добавил Хинштейн.
Кроме того, он отметил, что рассчитывает на работу, направленную на поддержку и развитие спорта.
«Накануне эти вопросы обсудил с вице-спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инной Святенко, которая принимала участие в церемонии вступления в должность губернатора Курской области. Ранее об активном вовлечении нашего сенатора в эту работу говорил с Валентиной Матвиенко. Убеждён, что Евгения Ламонова найдёт общий язык с федеральным коллегами и будет достойно представлять интересы Курской области на федеральном уровне», — сообщил губернатор.