IPC восстановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Генассамблея IPC проходит в Сеуле 26—27 сентября . По итогам двух этапов голосования члены IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКБ (119 голосов против, 49 — за, 9 воздержались) и против продления частичной приостановки членства ПКБ (103−63−10).