IPC восстановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ), сообщается на официальном сайте IPC.
Генассамблея IPC проходит в Сеуле
Ранее в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.