IPC восстановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии

IPC восстановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановила полное членство Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ), сообщается на официальном сайте IPC.

Генассамблея IPC проходит в Сеуле 26—27 сентября. По итогам двух этапов голосования члены IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКБ (119 голосов против, 49 — за, 9 воздержались) и против продления частичной приостановки членства ПКБ (103−63−10).

Ранее в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.