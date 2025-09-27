Дегтярев: восстановление членства ПКР станет ориентиром для МОК

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) станет ориентиром для Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных федераций.
В субботу в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
«Решение генеральной ассамблеи IPC о восстановлении статуса ПКР — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене. Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC: легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие. Поздравляю все наше спортивное сообщество — это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — цитирует Дегтярева пресс-служба министерства спорта.
Ранее Дегтярев сообщил, что МОК в сентябре должен рассмотреть вопрос восстановления статуса ОКР, который в настоящее время отстранен до дальнейшего уведомления, однако позже министр спорта заявил, что исполком МОК не принимал решения по этому вопросу.
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК «не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности». ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации» в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.