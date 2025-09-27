Дегтярев: восстановление членства ПКР станет ориентиром для МОК

«Решение генеральной ассамблеи IPC о восстановлении статуса ПКР — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене. Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC: легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие. Поздравляю все наше спортивное сообщество — это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — цитирует Дегтярева пресс-служба министерства спорта.