Украину взбесило решение IPC по России

Украина выразила недовольство решением IPC восстановить ПКР.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство молодежи и спорта Украины выразило недовольство решением Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

В субботу в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC.

«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения. Обращаемся к организаторам зимней Олимпиады в Италии с призывом не допустить появления там российских флагов», — говорится в заявлении на официальном сайте министерства.

Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут 6—15 марта 2026 года.