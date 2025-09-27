Украину взбесило решение IPC по России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство молодежи и спорта Украины выразило недовольство решением Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).
В субботу в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC.
«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения. Обращаемся к организаторам зимней Олимпиады в Италии с призывом не допустить появления там российских флагов», — говорится в заявлении на официальном сайте министерства.
Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут