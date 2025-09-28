Почему россиян могут не допустить на Паралимпиаду вопреки решению МПК

Что касается Олимпиады-2026, то Международный олимпийский комитет 19 cентября сообщил, что в Италии россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Проверку всех отобравшихся на Игры россиян на соответствие критериям допуска снова будет проводить специальная комиссия (AINERP), которая решит, кто получит приглашения.