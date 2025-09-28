Дегтярев заявил, что восстановление ОКР произойдет в ближайшее время

«Перспективы есть, перспективы хорошие. Кирсти Ковентри недавно избрана президентом МОК, в июле я уже был там, и мы со всеми чиновниками обсудили стратегию по восстановлению нашего комитета. Первый исполком после этого был в сентябре, решение не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался подробно. Результатом этого обсуждения должно стать на одном из ближайших исполкомов восстановление ОКР в правах, это наша цель, потому что без признанного олимпийского комитета невозможно выступление национальной сборной под флагом и гимном. Все идет по плану, мы подготовили еще ряд исков, чтобы усилить давление. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», — сказал Дегтярев на марафоне «Знание. Первые» в Москве.