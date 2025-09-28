Дегтярев заявил, что восстановление ОКР произойдет в ближайшее время

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что восстановление ОКР в правах должно произойти на одном из ближайших заседаний исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Ближайший исполком МОК пройдет
«Перспективы есть, перспективы хорошие. Кирсти Ковентри недавно избрана президентом МОК, в июле я уже был там, и мы со всеми чиновниками обсудили стратегию по восстановлению нашего комитета. Первый исполком после этого был в сентябре, решение не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался подробно. Результатом этого обсуждения должно стать на одном из ближайших исполкомов восстановление ОКР в правах, это наша цель, потому что без признанного олимпийского комитета невозможно выступление национальной сборной под флагом и гимном. Все идет по плану, мы подготовили еще ряд исков, чтобы усилить давление. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», — сказал Дегтярев на марафоне «Знание. Первые» в Москве.
В сентябре после заседания исполкома МОК стало известно, что комитет оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде на ближайших Играх в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК «не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности». ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации» в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.