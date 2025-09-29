Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям

Наверное, в России есть люди, которые во имя справедливости и борьбы с двойными стандартами хотели бы, чтобы Израиль в сфере спорта и культуры сейчас наказали так же, как нас в феврале-марте 2022-го. Но что даст такой шаг, помимо нового витка санкционного безумия? Еще один объект для гонений только раззадорит тех, кто превратил мировой спорт в филиал Гаагского трибунала. И нет сомнений, что израильтяне — не последние «ответчики». Чтобы осознать тупиковость такого подхода, руководству олимпийского движения требуется мудрость и решительность. Но с этим пока огромные проблемы — и, увы, не только в Лозанне.