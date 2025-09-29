Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям

На прошлой неделе группа из полусотни известных спортсменов опубликовала воззвание к спортивным организациям планеты с требованием «отменить Израиль» на крупных соревнованиях — так, как это сделано с Россией и Белоруссией. Среди подписантов — в основном мусульмане из футбола, бокса, крикета, регби и даже один жокей. Все они обеспокоены гуманитарной катастрофой и гибелью единоверцев в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. И их чувства можно было понять, если бы не одно «но» — петиция представляет собой яркий образец политической травли, которая была невозможна в спорте еще пару десятилетий назад.
Как готовятся и как подписываются коллективные заявления неравнодушных граждан, хорошо известно любому специалисту по PR-технологиям. И нынешнее письмо точно часть большой и хорошо профинансированной кампании — ранее похожие послания публиковались в рамках акции #GameOverIsrael. Кроме того, пропалестинские петиции, касающиеся не только спорта, вышли за подписями многих западных селебрити. С деятелями культуры здесь в принципе все понятно. Еще недавно они с таким же рвением травили Россию, Китай, виновников всемирного потепления, империалистов-глобалистов и так далее. А вот то, что в этот поток ненависти опять втянуты спортсмены, — настоящая трагедия.
Несмотря на все олимпийские лозунги, в спорте всегда было много политики. Однако адекватные атлеты четко отделяли официальный подход (на котором настаивало начальство) от нормальных человеческих отношений. А те, кто добровольно устраивал политические акции на стадионах по велению сердца, имели репутацию чокнутых фанатиков. В этом плане спорт, несмотря на высочайший уровень конкуренции, мало чем отличался от большинства других сфер жизни, в которых уважение к коллегам — признак профессионализма.
Увы, сейчас мы живем на изломе эпох. И у многих на фоне геополитических потрясений просто «съезжает крыша». Возможно поэтому подписи под документом с призывом к травле своих собратьев по международным соревнованиям воспринимаются некоторыми не как позорный поступок, а чуть ли не как героизм, проявление гражданской позиции и так далее. И дело тут в общем-то не в России и не в Израиле. А в том, что политический хайп окончательно затмил благородство и фейр-плей, когда-то лежавшие в основе спорта.
В эпоху холодной войны и олимпийских бойкотов атлетам тоже было непросто держать себя в руках в отношении идеологических оппонентов, и случалось всякое. Однако никому в голову не могли прийти, что в спорте можно легализовать отказ от рукопожатий и запрет на национальную символику. И что не функционеры с политиками, а сами спортсмены могут потребовать дискриминации себе подобных — даже не за личные проступки, а по национальному признаку. Ненависть сейчас сильнее любых чувств и резонов, в том числе в спортивном мире. И при таком раскладе говорить, что спорт по-прежнему может играть миротворческую роль, увы, наивно.
Наверное, в России есть люди, которые во имя справедливости и борьбы с двойными стандартами хотели бы, чтобы Израиль в сфере спорта и культуры сейчас наказали так же, как нас в феврале-марте 2022-го. Но что даст такой шаг, помимо нового витка санкционного безумия? Еще один объект для гонений только раззадорит тех, кто превратил мировой спорт в филиал Гаагского трибунала. И нет сомнений, что израильтяне — не последние «ответчики». Чтобы осознать тупиковость такого подхода, руководству олимпийского движения требуется мудрость и решительность. Но с этим пока огромные проблемы — и, увы, не только в Лозанне.
Олег Шамонаев