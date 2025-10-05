Сборная России победила в медальном зачете Игр стран СНГ

Соревнования проходят по 21 виду спорта, включая плавание, дзюдо, бокс, спортивную борьбу, гимнастику и футбол. Третьи Игры стран СНГ завершатся 8 октября 2025 года. Предыдущие состоялись в 2021 году в Казани и в 2023 году в Беларуси. В текущих соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов из 10 стран Содружества.