Олимпийский чемпион — за перемирие России и Украины: «Славяне бьют славян — это же идиотизм»

«Предложение украинцев об олимпийском перемирии? Я очень рад, если это произойдет. В Древней Греции на время Олимпиады стихали войны. Хорошо, что умнеем. Возможно, вернемся к нормальной жизни. Что кроме спорта может радовать народ на земном шаре? Не надо во всем винить Украину. Все пошло от того, что у нас вооруженные силы были на нуле. Хочется верить в перемирие, чтобы люди перестали гибнуть. Славяне бьют славян. Это же идиотизм», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Ранее на этой неделе спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас.
«Если России для этого нужно “олимпийское перемирие”, то пусть будет олимпийское. Но мы в принципе настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру», — в числе прочего заявил Тихий, слова которого приводят украинские СМИ.
В Госдуме заявили, что Украина использует заявление об олимпийском перемирии как пиар: «Это очень странно».