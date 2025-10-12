Олимпийский чемпион — за перемирие России и Украины: «Славяне бьют славян — это же идиотизм»

«Предложение украинцев об олимпийском перемирии? Я очень рад, если это произойдет. В Древней Греции на время Олимпиады стихали войны. Хорошо, что умнеем. Возможно, вернемся к нормальной жизни. Что кроме спорта может радовать народ на земном шаре? Не надо во всем винить Украину. Все пошло от того, что у нас вооруженные силы были на нуле. Хочется верить в перемирие, чтобы люди перестали гибнуть. Славяне бьют славян. Это же идиотизм», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.