Олимпийский чемпион — за перемирие России и Украины: «Славяне бьют славян — это же идиотизм»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, являющийся 4-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, прокомментировал информацию о том, что Украина поддерживает идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: РИА "Новости"

«Предложение украинцев об олимпийском перемирии? Я очень рад, если это произойдет. В Древней Греции на время Олимпиады стихали войны. Хорошо, что умнеем. Возможно, вернемся к нормальной жизни. Что кроме спорта может радовать народ на земном шаре? Не надо во всем винить Украину. Все пошло от того, что у нас вооруженные силы были на нуле. Хочется верить в перемирие, чтобы люди перестали гибнуть. Славяне бьют славян. Это же идиотизм», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Ранее на этой неделе спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас.

«Если России для этого нужно “олимпийское перемирие”, то пусть будет олимпийское. Но мы в принципе настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру», — в числе прочего заявил Тихий, слова которого приводят украинские СМИ.

В Госдуме заявили, что Украина использует заявление об олимпийском перемирии как пиар: «Это очень странно».