Итальянская мафия пыталась вписаться в проект Олимпиады-2026. В деле замешаны ультрас «Лацио»

Главными обвиняемыми по мафиозному делу проходят братья Леопольдо и Альвизе Кобианки, а также Даниэле Маццарелла. Все они связаны с праворадикальной группировкой ультрас футбольного клуба «Лацио». Бывший лидер этого неформального объединения — Irriducibili («Несгибаемые») — наркобарон Диаболик (Фабрицио Пискителли) в 2019 году получил смертельный выстрел в голову во время криминальных разборок в одном из римских парков. Сейчас Леопольдо Кобианки арестован, а два его подельника находятся под подпиской о невыезде. В 57-страничном обвинительном заключении говорится о вымогательстве и ограблениях, совершенных мафиозными методами при отягчающих обстоятельствах, а также о попытках заполучить контракты на олимпийские поставки в Кортина-д’Ампеццо, в том числе в деревню, где будут жить участники Игр.