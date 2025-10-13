Итальянская мафия пыталась вписаться в проект Олимпиады-2026. В деле замешаны ультрас «Лацио»

Итальянские СМИ активно пишут о полицейской операции для пресечения «мафиозного контроля» за олимпийскими тендерами и ночной жизнью в Кортина-д’Ампеццо — одной из столиц предстоящих зимних Игр-2026. Прокуратура распорядилась арестовать трех уроженцев Рима, которые якобы связаны с организованной преступностью, занимались рэкетом, торговлей наркотиками и пытались подкупить одного из членов местного совета Кортины. Поскольку для Италии тема мафии и борьбы с коррупцией — очень болезненная, а сложностей с подготовкой к Олимпиаде-2026 и так хватает, атмосфера предстоящего спортивного праздника сильно испорчена. Теперь надзорные органы ищут новые следы коррупции, которая постоянно сопровождает олимпийские проекты в последние годы.
Операция «Перезагрузка»
Главными обвиняемыми по мафиозному делу проходят братья Леопольдо и Альвизе Кобианки, а также Даниэле Маццарелла. Все они связаны с праворадикальной группировкой ультрас футбольного клуба «Лацио». Бывший лидер этого неформального объединения — Irriducibili («Несгибаемые») — наркобарон Диаболик (Фабрицио Пискителли) в 2019 году получил смертельный выстрел в голову во время криминальных разборок в одном из римских парков. Сейчас Леопольдо Кобианки арестован, а два его подельника находятся под подпиской о невыезде. В 57-страничном обвинительном заключении говорится о вымогательстве и ограблениях, совершенных мафиозными методами при отягчающих обстоятельствах, а также о попытках заполучить контракты на олимпийские поставки в Кортина-д’Ампеццо, в том числе в деревню, где будут жить участники Игр.
Братья Кобианки, действуя от имени «римской мафии» при помощи подставной охранной компании, установили контроль над торговлей наркотиками на альпийском курорте, избивали и угрожали смертью тем, кто отказывался им платить. Один из несговорчивых наркодилеров был связан, отправлен в багажник автомобиля и ввезен для дальнейших переговоров в лес, где к его голове приставляли пистолет. Но самые тревожные эпизоды связаны с попыткой подкупа члена муниципального совета Стефано Геззе. Преступники предлагали ему деньги на избирательную кампанию в обмен на помощь в получении олимпийских контрактов. Однако политик отказался от сотрудничества и написал заявление в полицию — именно оно стало отправной точкой в операции под кодовым названием «Перезагрузка».
В ходе расследования, которое продолжалось более года, велись прослушивания телефонных разговоров, слежка при помощи камер наблюдения, а также допросы потерпевших. Уголовное производство еще не завершено, и всех располагающих информацией по делу просят сообщить об этом в полицию. Тем не менее министр туризма Италии Даниэла Сантанче уже поблагодарила правоохранительные органы, заявив, что операция «Перезагрузка» поможет сохранить имидж Кортины как безопасного места накануне Олимпийских игр. «Ликвидация преступной группировки, действовавшей в одном из самых популярных мест Италии, — важный шаг в борьбе с преступностью, демонстрирующий постоянную приверженность правоохранительных органов обеспечению безопасности граждан и туристов», — отметила министр.
Бизнес на 100 миллионов евро
Жуткие криминальные подробности и мафиозные реалии, имевшие место на олимпийском курорте, спокойствия, конечно не добавляют. Особенно в свете того, что для предотвращения вмешательства организованной преступности в проект Игр-2026 в Италии еще несколько лет была создана отдельная структура, публикующая бодрые отчеты каждые 45 дней. Все это не помещало братьям Кобианки развернуть в Кортине нелегальный и полулегальный бизнес, общая стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро. Во время ареста мафиози угрожали карабинерам и ссылались на свои связи в парламенте страны.
С другой стороны, надо понимать, что масштабность и приоритетность для государства олимпийских проектов постоянно привлекает к себе разного рода махинаторов и коррупционеров. Так, накануне Олимпиады-2024 в Париже финансовая прокуратура Франции подозревала чиновников оргкомитета Игр в растрате и злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов с подрядчиками. Деятельность оргкомитета Токио-2020 находилась под прицелом японской прокуратуры еще несколько лет после завершения Игр — чиновников обвиняли в финансовом сговоре при заключении контрактов на сумму 320 миллионов долларов. Серьезные разбирательства были и после Рио-2016. 30 лет колонии дали бывшему президенту НОК Бразилии Карлосу Артуру Нузману — он признан виновным в коррупции, неуплате налогов и отмывании денег. Вместе с ним сел и бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал.
Так что текущая история не только локальная проблема Италии, а общая беда при организации все больших соревнований. Хотя это не отменяет «национального колорита». Итальянская мафия пользуется всемирной славой благодаря многочисленным художественным произведениям, книгам и фильмам. Официальная борьба с ней ведется много десятилетий, однако полностью изжить беду властям республики не удается. Во всяком случае, обыватели убеждены, что организованная преступность по-прежнему контролирует значительную часть жизни, особенно на юге страны, в том числе при помощи ультраправых и ультралевых группировок футбольных фанатов. Любая информация на эту тему вызывает ажиотаж и с удовольствием тиражируется СМИ, как в случае с братьями-рэкетирами в Кортина-д’Ампеццо.